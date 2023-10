Mulher admite limpar órgão genital do namorado para remover "20 anos de acúmulo"

Uma confissão inusitada durante o "The Hook Up Podcast" deixou os anfitriões Dee Salmin e Pip Rasmussen em choque. Uma mulher revelou que há três anos vem limpando o órgão genital de seu namorado semanalmente, com o objetivo de eliminar o que ela descreveu como "20 anos de acúmulo".

Segundo a mulher, seu parceiro enfrentava um problema em que o prepúcio do seu órgão genital não se retraía completamente, levando a situações desconfortáveis. Ela explicou que buscaram a ajuda médica, mas os profissionais não conseguiram resolver o problema. Diante disso, ela decidiu assumir a tarefa de limpar o órgão genital do namorado.

Usando lubrificante e cotonetes, a mulher realizou essa tarefa semanalmente, removendo o acúmulo que causava desconforto ao parceiro. Surpreendentemente, ela alegou que o namorado ficava tão desconcertado com a situação que deixou de se masturbar.

A revelação deixou os apresentadores do podcast e os ouvintes incrédulos. Dee comentou: "ainda estou tentando processar que isso fazia parte do relacionamento deles, limpar o prepúcio do seu namorado com um cotonete todas as semanas por três anos."

A história gerou diversas reações nas redes sociais, com muitos usuários expressando choque e perplexidade com a situação. Alguns até brincaram que já tinham visto o suficiente na internet por um dia, enquanto outros sugeriram que esse tipo de conversa perturbadora deveria ser mantido em chats privados.

A confissão serve como um lembrete de que os relacionamentos podem envolver compromissos e atos de cuidado extremos, mas até que ponto alguém está disposto a ir para manter a felicidade do parceiro é uma questão que continua gerando discussão e surpresa nas redes sociais e no mundo real.