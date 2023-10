Motociclista armado pisa no para-brisa de carro com crianças

Um motociclista furioso causou um momento chocante nas ruas de Filadélfia (EUA) no último domingo. Ele foi flagrado pisando no para-brisa traseiro de um carro que transportava uma mãe, sua namorada e seus dois filhos, em um confronto que foi registrado em vídeo por um turista.

O incidente ocorreu perto da Prefeitura da Filadélfia, quando o motociclista não identificado, que fazia parte de um grupo de outros motociclistas e pilotos de quadriciclo, desceu de sua moto e pulou no carro. Durante o ataque, uma arma caiu das calças do suspeito, conforme mostram as imagens e as autoridades, cita o NYpost.

A motorista do veículo, identificada como Nikki Bullock, de 23 anos, reagiu imediatamente, confrontando o suspeito, que chegou a apontar a arma em sua direção antes de escondê-la novamente nas calças. A situação escalou quando o motociclista usou o capacete para dar uma cabeçada em Bullock, que não recuou e até mesmo empurrou o agressor com tanta força que ele quase caiu da moto.

O incidente deixou as crianças a bordo do carro em pânico. Bullock explicou: "as crianças estavam gritando. Como se fosse uma loucura. A única coisa que protegeu meus filhos de não ter um monte de vidro quebrando sobre eles é que meu para-brisa traseiro estava tingido".

O vídeo do ataque, postado nas redes sociais, rapidamente ganhou repercussão, levando a polícia da Filadélfia a iniciar uma investigação por agressão agravada e vandalismo. As autoridades divulgaram capturas de tela do suspeito nas redes sociais, destacando suas tatuagens visíveis e a arma utilizada no incidente.

O promotor distrital Larry Krasner também se pronunciou, afirmando que, se o suspeito for identificado e capturado, enfrentará acusações vigorosas.

Um dos moradores que registrou o vídeo, George Coloney, disse que entrou em contato com a vítima após a postagem nas redes sociais e expressou alívio por ter contribuído para a identificação do agressor.

O vídeo ganhou apoio online, com muitas pessoas oferecendo ajuda financeira para cobrir os danos causados ao carro de Bullock.