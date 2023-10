Mãe é incentivada a denunciar "crianças fora de controle" do vizinho

Você não pode escolher seus vizinhos - e, às vezes, você pode ser abençoado com a adição perfeita à rua; mas certamente nem sempre é o caso. Mas o que você faz quando as ações deles começam a afetar você e seus filhos?

Uma mulher fez exatamente essa pergunta depois de ser forçada a desembolsar 7 mil libras (quase R$ 44 mil) adicionais como resultado dos filhos de seu vizinho. Procurando conselhos, a mãe de 32 anos explicou que tem dois filhos, de 4 e 6 anos, e dois cachorros.

Seu filho mais velho foi diagnosticado recentemente com doença coronariana (CHD) e, como tal, o cão da família, uma mistura holandesa, está prestes a se tornar um cão de serviço ASD/Cardio Alert. Juntos, a família vive em uma casa geminada com um pequeno quintal e área de alpendre.

O início

No início deste ano, uma família com dois meninos (com 6 e 8 anos) se mudou para a casa ao lado. A mãe se apresentou com um pedido de desculpas antecipado por qualquer barulho. "Após alguns dias, ficou muito claro que os meninos dela não entendiam os limites, pois usavam os quintais de todos como um playground, até mesmo brincando com todos os brinquedos/bicicletas das outras crianças", revelou a mulher anônima no Reddit.

"Eu não disse nada, pois entendia que essa era uma grande mudança para eles e assumi que a mãe deles os ensinaria. Infelizmente, não foi o caso. Quando educadamente saí para pedir a eles que não batessem nas minhas janelas para dizer 'oi' aos meus cachorros, ela me ignorou completamente. Eles ficam do lado de fora sem supervisão na maior parte do dia, embora ela esteja geralmente em casa".

Infelizmente, a interferência constante dos meninos com os dois cachorros teve um impacto custoso na família com base nos Estados Unidos. "Ambos os cachorros começaram a desenvolver reatividade devido ao terror constante (involuntário) dos meninos dela, o que provavelmente vai adicionar mais um ano (6 mil a 9 mil libras) de treinamento", revelou a mãe estressada.

"Isso foi um grande golpe, já que meu filho tem dificuldade em funcionar de forma independente, foi diagnosticado recentemente com CHD, e eu não posso descrever o nível de investimento disso como mãe solteira. Até consegui acomodações especiais para levar esse cachorro ao trabalho comigo no último ano para que possamos tê-lo em treinamento contínuo."

Cachorro-Darcy-Lawrey-Pexels

Imagem: Darcy Lawrey / Pexels

Problemas diversos

Além disso, ela descobriu que o filho mais novo do vizinho foi recentemente mordido por um cachorro enquanto estava tentando "pegar emprestado" alguns brinquedos de um alpendre dos fundos.

"Neste ponto, não nos sentimos seguros/confortáveis em nossa casa, já que constantemente parece que alguém está invadindo, não podemos aproveitar/usar nossos quintais e temos pessoas suficientes em nosso bairro com cachorros grandes/não treinados que essas crianças acabarão seriamente machucadas se algo não mudar", concluiu.

"Entendo que não é meu lugar, pois não são meus filhos, que são apenas crianças, e é por isso que ainda não tomei nenhuma atitude. Então, devo colocar o pé no chão e intervir, ou apenas ficar fora disso?".

Ela recebeu várias respostas simpáticas. "Ela está literalmente custando em treinamento de cachorro. Cara, coloque o pé, tornozelo, panturrilha, joelho, quadril, bunda e tudo o mais", dizia um comentário. "Você foi paciente o suficiente. Confronte-a diretamente, assertivamente. Deixe-a saber que o próximo passo é o escritório/gerente do apartamento. E depois faça se for necessário".

Uma segunda pessoa disse: "Não é a vagabunda. Essas crianças pequenas claramente não estão sendo supervisionadas de forma alguma, e estão rapidamente se tornando um perigo para si mesmas e para os outros. Falar com a mulher não está fazendo nada, então é hora de escalar a situação. Eu ameaçaria chamar a polícia".

Comentários que a ajudaram a pensar sobre o caso que provavelmente logo chegará a uma resolução, apontou o site The Mirror.