Mãe condenada a 75 anos de prisão por torturar mulher em atrocidades inimagináveis

Uma mãe do Texas, Alicia Calderon, foi condenada a 75 anos de prisão na última terça-feira por perpetrar "atrocidades inimagináveis" contra uma jovem de 24 anos. O crime chocante ocorreu em Wylie, ao norte de Dallas (EUA), e incluiu tortura física e psicológica, além de roubo de uma quantia considerável de dinheiro.

De acordo com promotores, Calderon aliciou a vítima, identificada como Simone Valdez-Junkin, para viver em seu trailer em 2019, prometendo aluguel gratuito em troca de ajuda na assistência aos filhos e a uma idosa com deficiência. No entanto, o que se seguiu foi uma série de abusos brutais.

A "tortura sádica", como descreveu o promotor distrital do condado de Collin, Greg Willis, envolveu queimaduras graves nos braços, peito e costas de Valdez-Junkin, causadas por Calderon ao derramar água fervente sobre ela. Além disso, a vítima foi privada de comida, trancada em uma caixa de cachorro e isolada do mundo exterior.

A situação se agravou quando a vítima, já debilitada e tendo perdido mais da metade de seu peso corporal, foi pega roubando comida de Calderon em julho de 2021. Como punição, a agressora a trancou em uma caixa de cachorro e a queimou novamente com água fervente.

Valdez-Junkin sofreu queimaduras graves, mas Calderon se recusou a permitir que ela buscasse tratamento médico, tornando a situação ainda mais terrível, segundo a Fox4.

A descoberta do abuso ocorreu quando a família da vítima alertou as autoridades em fevereiro do ano passado, depois que Valdez-Junkin conseguiu enviar uma mensagem de socorro ao padrasto por meio do Facebook. Quando as autoridades responderam, encontraram a vítima extremamente desnutrida, pesando apenas 68 quilos, e com queimaduras de segundo e terceiro graus. Sua cabeça havia sido raspada pela agressora.

Após uma série de cirurgias e enxertos de pele, Valdez-Junkin passou seis semanas se recuperando no hospital. A condição da idosa com deficiência que estava sob os cuidados de Calderon também se deteriorou durante esse período.

Os promotores afirmaram que Calderon roubou quase US$ 78 mil da mulher com deficiência por meio de cheques da Previdência Social e herança, gastando o dinheiro em lojas de tatuagem, aluguel de festas e rodas de pneus novas.

Enquanto Alicia Calderon foi condenada, seu marido, Joseph Calderon, também está sob suspeita e aguarda julgamento em liberdade provisória por exploração de pessoas.