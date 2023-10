Lutadora fica desfigurada em luta do BKFC: "gostei do processo"

No BKFC 51, a britânica Melanie Shah enfrentou a campeã peso palha, Britain Hart, numa luta que deixou Shah com ferimentos chocantes. Durante os cinco rounds, Shah teve dentes arrancados, múltiplos hematomas no rosto, uma bochecha e um globo ocular inchados. Apesar da desfiguração, Shah surpreendeu a todos mantendo uma atitude extremamente positiva após o confronto.

Positividade

Britain Hart (W) beat Melanie Shah (L).



Fight really shoulda been stopped. pic.twitter.com/QGtvatpoIQ — Yahuah is Truth (@amatyahu) October 2, 2023

"Mesmo que não pareça, gostei de todo o processo, gostei de estar no ringue e desafiar a mim mesma", disse Shah em uma entrevista ao Bareknucklenewstv após a luta. "Se eu pudesse lutar contra Brit de novo, faria algumas coisas de maneira diferente".

Apesar da derrota dura, Shah elogiou a resistência de Hart: "Percebi que ela era muito mais dura do que eu esperava"