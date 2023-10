Internauta fica ‘sem palavras’ após negar-se a dar sua senha do WI-FI à vizinha e ter reação contrária OLYMPUS DIGITAL CAMERA (InaPlavans/Reprodução/Freepik)

Um internauta, de gênero não especificado, utilizou o Reddit para desabafar sobre não ter dado sua senha da internet à vizinha. De acordo com ele, por meio do usuário u/Three_way_entrance, o pedido foi negado pela falta de proximidade entre ambos, além de a mulher apresentar um comportamento estranho.

“Minha vizinha me abordou outro dia porque a internet dela estava sem conexão. Ela perguntou se minha internet estava funcionando. Eu verifiquei e estava. Ela perguntou quem era meu provedor e eu disse a ela”, iniciou o texto na rede social.

“Ela então perguntou se me disse para deixá-la ter minha senha do wifi por alguns dias para experimentar e ver se ela gostava. Eu não a conheço assim. Ela sempre foi meio fria comigo e seu filho está sempre me olhando de uma forma assustadora. Eu disse a ela que não daria minha senha e ela respondeu ‘isso foi rude” e foi embora”, finalizou o desabafo na plataforma.

Reações no fórum

Após ter deixado ‘sem palavras’ depois de negar-se a dar sua senha da internet, o autor do texto terminou seu relato e os usuários do fórum manifestaram suas opiniões, dizendo se ele teria sido um “idiota” por não ter concedido o código.

“Não foi um idiota. Não divulgue suas senhas. Ela que foi rude. Já passei por situações semelhantes ao longo da minha vida e posso distinguir as pessoas razoáveis das pessoas com quem preciso não estar tanto por perto. Os razoáveis nem pedem minha senha, mas os irracionais não apenas perguntam, mas ficam bravos quando digo ‘não’. Você não fez nada errado”, defendeu um internauta.

“Em primeiro lugar, é rude perguntar isso, é claro que você não divulgaria sua senha. Acredite em alguém da área de TI, nunca faça isso. Qualquer coisa que eles possam estar fazendo que seja ilegal estará ligada a VOCÊ, não a eles. Só isso já é motivo suficiente para dizer não. Sem mencionar as questões gerais de segurança”, aconselhou outro deles.

