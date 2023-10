Hóspede da Airbnb se recusa a sair por mais de 500 dias e exige pagamento de U$100 mil

O que começou como uma estadia no Airbnb em Brentwood, Califórnia (EUA), se transformou em um pesadelo para o proprietário, Sascha Jovanovic, que agora enfrenta uma hóspede determinada a não sair a menos que seja paga a quantia de U$100 mil.

Elizabeth Hirschhorn está hospedada na bela casa em Brentwood por mais de 540 dias, desde abril de 2022. Ela se recusa a se mudar, a menos que o proprietário Sascha Jovanovic pague uma taxa de realocação de U$100 mil.

Um juiz decidiu que Hirschhorn não pode ser legalmente despejada, enquanto Jovanovic afirma que a situação o colocou em um momento difícil. "Nunca posso entrar em minha casa e saber que estou seguro quando uma pessoa potencialmente hostil está morando lá", disse ele ao The Mirror. "Estou pensando nisso o tempo todo".

Combate judicial

O advogado de Hirschhorn, Colin Walshok, afirma que a cidade nunca aprovou a ocupação da propriedade, e que o chuveiro foi construído sem a devida licença. Walshok alega que Jovanovic recorreu a táticas de intimidação.

"O proprietário quebrou a lei e tentou ganhar dinheiro alugando uma unidade ilegal", disse Walshok. "Após ser pego, em vez de fazer a coisa certa, ele recorreu a intimidações, assédio e à apresentação de ações judiciais frívolas contendo histórias falsas elaboradas, tudo na tentativa de encobrir seus rastros".

Antes do conflito, eles tinham um bom relacionamento e até tomavam chá juntos. No entanto, houve alguns sinais de alerta, mas Jovanovic ignorou uma avaliação no Airbnb de sua hóspede que dizia que "ela tinha muitas necessidades específicas que eu eventualmente não pude atender".

Imagem: kaboompics / Pixabay

Divergências

Quando mofo apareceu na pia, Jovanovic ofereceu a Hirschhorn uma estadia em um hotel de sua escolha. Ela recusou porque não se sentia segura devido a "uma deficiência habitacional e aos altos riscos de complicações da Covid-19", de acordo com o processo movido por Jovanovic.

Emails mostram que Jovanovic ofereceu a ela a opção de se mudar para sua casa. Hirschorn agora está processando Jovanovic e afirma que ele a convidou de maneira inadequada.

No entanto, Hirschhorn se baseia na Resolução de Proteção ao Inquilino contra a Covid-19 introduzida pelo Condado de Los Angeles e em uma nota médica de 2011 que alega ter intolerância a algumas substâncias para justificar sua recusa em sair da propriedade.

O conflito se prolongou quando Hirschhorn se recusou a permitir que Jovanovic entrasse na propriedade para fazer as alterações necessárias para cumprir os códigos de construção da cidade. Em maio de 2022, Hirschorn alegou que as ações de Jovanovic tinham o objetivo de "intimidar e assustar" ela.