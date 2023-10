Funcionária de supermercado recebe elogios por gesto gentil que pode salvar vida de crianças

Quando os bebês aprendem a andar, pode ser difícil acompanhá-los, já que adoram explorar sua nova liberdade. Embora seja divertido vê-los atingir essa grande etapa do desenvolvimento, isso também traz diversas preocupações, pois às vezes é fácil para eles saírem do seu campo de visão.

Perder seu filho enquanto faz compras é um pensamento aterrorizante, e nem todos se sentem confortáveis em colocar uma guia em seus pequenos. Felizmente, uma funcionária de supermercado teve uma ideia incrivelmente fofa que permite que seus filhos estejam sempre à vista. A família influenciadora Goddard está fazendo sucesso ao compartilhar essa ideia inovadora e divertida, e a melhor parte é que é barata.

"Truque de mãe: prenda um balão no seu bebê/criança para encontrá-lo facilmente!", escreveu a mãe na legenda do vídeo que ela postou no Instagram. "Um dos funcionários do supermercado viu nosso filho Nelio e voltou com esse balão de hélio para ele! Um gesto tão doce! Não que eu deixasse meu filho fora de vista, mas foi tão fofo vê-lo correndo com aquele balão. Foi tão fácil encontrá-lo, impossível perdê-lo, e nos divertimos muito!".

crianca-com-balao-21150-Pixabay

Imagem: 21150 / Pixabay

Uma atitude para auxiliar as famílias

No vídeo, pode-se ver um balão azul pairando sobre os corredores do supermercado antes que o filho da mãe apareça no outro extremo. Isso não apenas tranquiliza os pais, mas também arranca sorrisos dos pequenos. Outros pais ficaram extremamente impressionados com a ideia, agradecendo por algo que facilitaria suas vidas.

"Faça o que for preciso. Sem julgamentos aqui", escreveu uma pessoa. Outra acrescentou: "adoro, é tão inteligente". No entanto, nem todos gostaram da ideia, já que algumas pessoas questionaram a segurança, levantou o The Mirror.

"Aqui está uma ótima dica de mãe, coloque seu filho no carrinho de compras ou no carrinho de bebê e o prenda", comentou uma pessoa. "Use uma guia para crianças pequenas. Ainda não quero meu filho andando livremente. As pessoas são rápidas para roubá-los, mas NÃO se eles estiverem presos ao seu pulso", disse outra pessoa. "Não, isso dá a ele muito espaço para pegar coisas das prateleiras", brincou outra pessoa.