FBI emite alerta sobre culto neonazista que coage crianças à automutilação e abuso

Uma investigação perturbadora conduzida pelo FBI revelou uma organização violenta que coage crianças à automutilação e abuso sexual infantil. Esse grupo, conhecido como "764" ou por outros pseudônimos como Harm Nation, Leak Society e H3l, está na mira das autoridades, que emitiram um alerta público em setembro.

O FBI afirma que o grupo direciona deliberadamente vítimas menores, especialmente jovens LGBTQ+, minorias raciais e aqueles com problemas de saúde mental, para cometerem atos de automutilação e produzirem material de abuso sexual

Para ganhar acesso ao grupo, os potenciais membros são obrigados a carregar vídeos perturbadores de suas vítimas. O FBI alertou que o grupo controla suas vítimas através do medo extremo, ameaçando divulgar seu conteúdo explícito para suas famílias e amigos. O objetivo final, chocantemente, é forçar os menores a cometer suicídio em transmissões ao vivo.

A fonte do grupo 764 remonta à Ordem dos Nove Ângulos (O9A), uma organização satânica com influência entre organizações neonazistas. O O9A busca derrubar governos ocidentais e substituí-los por uma nova ordem imperial baseada em Fascismo, Darwinismo Social e Satanismo. Eles acreditam que atos de extrema violência e agressões sexuais acelerarão o colapso do sistema ocidental judaico-cristão.

A influência do O9A é abrangente, com casos de apoiadores do grupo enfrentando acusações de homicídio, pedofilia, violação e terrorismo em vários países, incluindo os EUA, Canadá, Rússia e Alemanha. As redes sociais e plataformas de jogos são utilizadas para atrair jovens vítimas.

Um caso recente envolve o ex-soldado norte-americano Ethan Phelan Melzer, condenado a 45 anos por tentativa de homicídio após planejar um ataque e compartilhar informações sensíveis com o O9A. Outro caso, em Toronto (Canadá), ligou um assassinato a grupos associados ao O9A.

Os horrores desse culto neonazista têm se espalhado globalmente, deixando um rastro de destruição. O julgamento de Angel Almeida, um membro envolvido nas práticas do grupo 764, está marcado para começar em dezembro, com acusações relacionadas à exploração infantil e aliciamento de menores. Caso seja condenado, ele poderá enfrentar prisão perpétua.