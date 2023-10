Estudo revela que 97% das crianças usam seus celulares durante as aulas

A dependência de smartphones entre os jovens é um fenômeno em crescimento, e um novo estudo da Common Sense Media, um grupo sem fins lucrativos em São Francisco, Califórnia (EUA), lançou luz sobre o quão profundamente esses dispositivos estão enraizados na vida das crianças.

A pesquisa envolveu 203 crianças com idades entre 11 e 17 anos e descobriu que os smartphones se tornaram um "companheiro constante" para os jovens, com algumas estatísticas surpreendentes, de acordo com The New York Post.

As crianças passaram uma média de 4,5 horas por dia em seus celulares, com alguns chegando a usar seus dispositivos por até 16 horas. A maioria dos adolescentes verifica seus telefones com frequência, indo de duas a 498 vezes por dia.

Em relação ao uso noturno, quase 60% das crianças usaram seus telefones entre meia-noite e 5h em período escolar. As redes sociais, como Instagram e Snapchat, ocupam a maior parte do tempo de tela durante o dia escolar, seguidas pelo YouTube e jogos.

Crianca-no-celular-Yan-Krukau-Pexels

Redes sociais e informação

O estudo também revelou que mais de 50% das crianças recebem 237 notificações por dia, algumas até 4.500 por dia. As notificações mais frequentes provêm de aplicativos como Snapchat e TikTok.

O TikTok, em particular, é amplamente popular entre os participantes do estudo, que gastam em média quase duas horas por dia na plataforma. Alguns chegam a passar até sete horas no aplicativo.

Um aspecto preocupante é que 68% das crianças com menos de 13 anos usam mídias sociais e têm pelo menos um aplicativo classificado como "adolescente" ou superior, o que permite acesso a "experiências inadequadas para a idade".

Embora os smartphones ofereçam muitos benefícios, como acesso à informação e comunicação, há preocupações crescentes sobre os impactos negativos que podem ter na saúde mental e no desenvolvimento social das crianças.

Crianca-no-celular-Vanessa-Loring-Pexels

Dificuldades

Especialistas alertam que o uso excessivo de smartphones pode prejudicar a capacidade das crianças de se relacionar face a face e desenvolver habilidades de resolução de problemas. Além disso, a dependência de aplicativos e notificações pode levar a problemas de sono e dificuldades em regular o uso da tecnologia.

Os pais são aconselhados a monitorar de perto o uso de smartphones por seus filhos e a adiar o acesso a esses dispositivos pelo maior tempo possível. Além disso, a escolha de dispositivos e aplicativos adequados à idade é fundamental para garantir a segurança online das crianças.

A dependência de smartphones entre os jovens é uma preocupação crescente, e os resultados deste estudo destacam a importância de abordar esse problema de maneira eficaz, equilibrando os benefícios da tecnologia com os impactos potencialmente negativos na saúde e no bem-estar das crianças.