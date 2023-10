Especialista em relacionamentos compartilha segredos para encontrar o amor online

Com a evolução do mundo, o cenário dos relacionamentos também está mudando. Encontrar amor pode ser complicado, mas uma especialista tem dicas valiosas para quem deseja se destacar no jogo do amor, especialmente online.

Anna, com 33 anos, é líder de marketing do aplicativo de relacionamentos Pure e tem mais de seis anos de experiência na indústria de encontros online. Ela compartilhou seus conhecimentos sobre como se tornar um expert no romance virtual.

Embora Anna tenha estudado Filologia na universidade, sempre teve um profundo interesse em Psicologia e nas complexidades dos relacionamentos humanos. Essa paixão a levou a trabalhar com diversos coaches de relacionamento, psicólogos e educadores sexuais, adquirindo amplo conhecimento na área.

Comunicação clara

Anna ressalta a importância da comunicação clara desde o início de um relacionamento. Ela compartilha sua própria jornada, quando, após um relacionamento longo, ela se viu explorando novas possibilidades. A experiência a ensinou que expressar suas expectativas desde o começo é fundamental.

Anna afirma: "antes, eu achava que expressar minhas expectativas desde o início estragaria o romance. Mas agora sei que a comunicação clara estabelece o tom certo desde o início. Sem sinais mistos, sem confusões sobre as intenções um do outro".

Relacionamentos

Anna acredita que, apesar dos desafios, o cenário dos relacionamentos está melhorando. As discussões sobre saúde mental e mindfulness estão se tornando mais comuns, inclusive em contextos de relacionamento.

A terapia está se tornando uma prática mais aceita entre homens e mulheres, e falar sobre isso durante o processo de conhecer alguém é normal. Mais pessoas estão conscientes de seus estilos de apego e limites, tornando a comunicação mais fácil.

Anna observa que a geração Z está particularmente sintonizada com suas necessidades e confortável em definir seus limites e compartilhar suas expectativas. Os aplicativos de relacionamento, como o Pure, desempenham um papel importante na normalização dessas conversas, segundo o Daily Star.

Casal-Mikhail-Nilov

Imagem: Mikhail Nilov / Pexels

Conselhos

Anna tem alguns conselhos valiosos para quem procura o amor. A chave principal é saber exatamente o que você está procurando e comunicar suas intenções de maneira honesta.

Ela conclui: "defina o que você está buscando no momento. Conheça a si mesmo e saiba o que você está oferecendo. Certifique-se de deixar suas intenções claras e comunicá-las da maneira mais honesta possível. E lembre-se de que está tudo bem se houver encontros ruins; coloque-se lá fora, esteja curioso para conhecer novas pessoas e não se frustre demais".

À medida que o cenário dos relacionamentos evolui, a comunicação honesta e a compreensão de si mesmo e de suas necessidades são chaves para encontrar o amor de maneira significativa.