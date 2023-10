É possível ser obeso, mas saudável?

Uma nova pesquisa do Reino Unido parece confundir a sabedoria convencional sobre a relação entre saúde e peso, com mais de um quarto das mulheres britânicas de meia-idade e quase um em cada dez homens da mesma idade se enquadrando atualmente na categoria de "obesidade metabolicamente saudável".

Isso significa que, embora seu índice de massa corporal (IMC) indique que estão acima do peso, eles não apresentam as complicações de saúde normalmente associadas à condição, como diabetes tipo 2.

"Algumas populações podem ser, apesar de grandes quantidades de gordura corporal, melhor protegidas contra comorbidades e as populações caucasianas pertencem a essas", afirmou Matthias Blüher, professor da Universidade de Leipzig e diretor do Centro Helmholtz de Munique, na Alemanha, durante a Reunião Anual da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes desta semana, segundo o Independent.

Isso se deve à forma como o corpo armazena gordura: se as células de armazenamento de gordura têm tamanho normal, apesar de um IMC mais alto, a pessoa tem menos probabilidade de apresentar complicações relacionadas à obesidade.

Obesos-taniadimas-Pixabay

Imagem: Taniadimas / Pixabay

Diferenças de obesidade

As pessoas com "obesidade clinicamente saudável" foram observadas com uma massa de gordura no fígado menor do que o esperado para seu IMC, sugerindo que pode haver mais na medição da obesidade do que o padrão de ouro.

Embora a maior proporção de pessoas que se enquadram na categoria de "gordos, mas saudáveis" esteja localizada na França e em outras nações mediterrâneas, o Reino Unido está no mesmo patamar da Suécia, Noruega e Alemanha, acrescentou Blüher.

"Haverá sempre pessoas com obesidade que parecem estar protegidas contra doenças cardiometabólicas relacionadas à obesidade", disse ele, acrescentando que isso é mais comum em mulheres pré-menopáusicas.

O controverso conceito de "obesos, mas saudáveis" tem sido objeto de debate entre cientistas, gurus da saúde e ativistas da positividade corporal, que continuam a discutir se uma pessoa pode ser obesa - o que significa um IMC de 30 ou mais - e ainda manter a saúde física.

Obesidade e doenças

A posição vai contra crenças médicas de longa data sobre peso e saúde, já que a obesidade frequentemente foi associada ao diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas e colesterol alto.

Segundo a Clínica Cleveland, frequentadores regulares de academia que são obesos podem se beneficiar do exercício regular a curto prazo, mas o excesso de peso ainda pode ter impactos negativos na saúde física a longo prazo.

Até mesmo os pesquisadores parecem recorrer à sabedoria convencional - Blüher ainda parece acreditar que o gerenciamento de peso é essencial para qualquer pessoa que lute contra a obesidade, não importa o quão saudáveis pareçam.

Blüher apontou para pesquisas que demonstraram um aumento de 50% no risco de desenvolver doença cardíaca coronária mesmo em pessoas que não apresentam complicações relacionadas à obesidade.

Obeso-Bru-nO-Pixabay

Imagem: Bru-nO - Pixabay

O crescimento da obesidade

"Portanto, ainda há um risco residual aumentado para essas pessoas com obesidade, mesmo com o que chamamos de obesidade metabolicamente saudável", disse ele em um comunicado fornecido ao The Post em um apelo ao tratamento do gerenciamento de peso para pessoas com "obesidade clinicamente saudável".

Esta pesquisa segue os novos dados divulgados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos de que 35% dos americanos em 22 Estados estão agora obesos - e esse número está aumentando constantemente.

Um relatório de março, levantado pelo New York Post, projetou que até 2035, a obesidade afetará 51% da população global.