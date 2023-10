Discurso emocionante do pai da noiva falecido há 20 anos toca corações em casamento

No sábado passado, Freya Rosati, de 32 anos, recebeu uma mensagem tocante de seu pai, Philip Hargreaves, 20 anos após sua morte. Freya tinha apenas 11 anos quando seu pai faleceu de câncer de esôfago, aos 53 anos. Antes de partir, Philip escreveu nove cartões para Freya, incluindo um especial para o dia do casamento dela, diz o Mirror.

Philip, que era proprietário de um pub, deixou instruções para que sua esposa, Theresa, alugasse o cartão no lugar do discurso do pai da noiva. As palavras de Philip, cheias de amor e orgulho, levaram todos os presentes às lágrimas. Ele escreveu: "hoje é o seu dia, aproveite tudo. Ria e chore. Seja feliz e confiante."

Seja feliz

Freya considera seu pai um verdadeiro herói e costumava fazer tudo com ele antes de sua morte. Ela, uma autoconfessa "garota do papai", compartilhava momentos especiais, desde aulas de dança até jogos e filmes. Apesar da dor da perda, Freya decidiu incluir Philip o máximo possível em seu casamento.

No dia da cerimônia, ela usou uma colar de diamantes que seu pai deu como "algo antigo". Além disso, uma árvore de memória foi montada fora do local com fotos de Philip. No lugar de lembrancinhas de casamento, eles pediram doações para a Macmillan Cancer Support, em memória de Philip.

A leitura do comovente cartão do pai, repleto de palavras amorosas, fez com que Freya sentisse a presença de Philip no dia mais importante de sua vida. Em meio às emoções, ela disse: "foi um momento tão triste, mas tão significativo para mim que o cartão foi lido".

"Realmente parecia que ele estava lá, e foi tão reconfortante. Ele estaria muito orgulhoso do casamento. Apenas ouvir suas palavras, consigo imaginar ele dizendo-as para mim. Ele está sempre no meu coração, e seu amor continua a me guiar mesmo depois de tanto tempo", completou.