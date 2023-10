Construção de usina na Praia do Futuro pode interromper internet, alertam especialistas

A Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), tornou-se o epicentro de uma controvérsia que envolve a construção de uma usina pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O projeto, voltado para a dessalinização da água do mar, despertou preocupações devido ao potencial impacto na infraestrutura de telecomunicações do país.

01-16

Imagem: The Travel Nook/Unsplash

Rompimento de cabos

A iniciativa visa aprimorar o abastecimento de água na capital do Ceará, mas a escolha específica da Praia do Futuro levanta sérias questões. A obra pode resultar no rompimento dos cabos subaquáticos que são vitais para a conectividade nacional.

Esses cabos, responsáveis por 99% do tráfego de dados no Brasil, conectam Fortaleza às cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, além de proporcionar uma ligação rápida com a Europa.

WhatsApp-Image-2023-10-03-at-21.26.29

Imagem: Lucien Alexe/Unsplash

Desafios logísticos

Inicialmente, o projeto previa tubulações próximas aos cabos submarinos, ameaçando a integridade da infraestrutura de comunicação. Após revisões a pedido da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Cagece modificou o plano, aumentando a distância para 567 metros, gerando um custo adicional considerável.

O presidente da Cagece, Neuri Freitas, ressalta que a instalação da usina em outra área acarretaria em custos adicionais, aumentando significativamente o investimento. Contudo, especialistas alertam para os riscos ambientais e econômicos envolvidos na proximidade da usina com os cabos submarinos.

WhatsApp-Image-2023-10-03-at-21.27.14

Imagem: CAGECE/Divulgação

Futuro incerto

Um estudo ambiental será apresentado ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema). A aprovação desse estudo é crucial para avançar no processo, com a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) sendo a próxima etapa. Se aprovada, a construção está programada para 2024, com previsão de início do fornecimento de água em 2026, mas a incerteza persiste sobre os impactos na conectividade nacional, conclui a Flipar.