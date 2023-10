Começa julgamento de suspeito de matar mulher por vingança

Uma tragédia abalou Glastonbury quando Ashley Dale, uma funcionária do conselho de 28 anos, foi brutalmente assassinada a tiros em um ataque de vingança que chocou a comunidade local. O terrível incidente ocorreu depois de uma briga durante o festival de Glastonbury, em junho de 2022, e agora está sendo julgado no Liverpool Crown Court (Inglaterra), declarou o TheSun.

Ashley Dale foi morta de forma "deliberada e impiedosa" com uma submetralhadora Skorpion por James Witham, após ele invadir sua casa em Liverpool. O tribunal ouviu que Ashley correu desesperadamente por sua vida, gritando por ajuda enquanto tentava escapar do atirador.

Com lágrimas nos olhos, Ashley cambaleou até o jardim, onde acabou desabando no chão, vítima de uma bala que causou danos "catastróficos" ao seu abdômen. O atirador, James Witham, então disparou cinco tiros contra a parede do quarto de Ashley, em uma aparente mensagem direta ao namorado dela, Lee Harrison.

De acordo com o promotor Paul Greaney, a mensagem era clara: Lee Harrison era o alvo principal do ataque e também deveria estar morto, juntamente com Ashley. O julgamento envolve não apenas James Witham, mas também outros quatro acusados: Ian Fitzgibbon, Niall Barry, Sean Zeisz e Joseph Peers.

As tensões entre os grupos envolvidos aumentaram após os problemas surgidos durante o festival de Glastonbury. Um confronto entre os grupos deu origem a uma série de eventos que culminaram na trágica morte de Ashley Dale.

O tribunal ouviu evidências de mensagens de texto e notas de voz que mostravam a escalada das tensões e das rivalidades entre os grupos, alimentando o trágico desfecho. Ashley Dale estava no centro desse conflito e acabou pagando com sua vida.

O julgamento continua, enquanto a comunidade de Glastonbury aguarda por justiça em um caso que chocou a todos. A tragédia de Ashley Dale é um lembrete trágico dos perigos que podem surgir quando as tensões se transformam em violência, deixando uma comunidade inteira em luto e busca por respostas.