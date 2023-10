Uma jiboia albina foi encontrada dentro do motor de um carro em um estacionamento na Flórida, nos Estados Unidos. O caso chamou a atenção da internet, após registros do momento serem compartilhados nas redes sociais.

De acordo com informações do portal The Dodo, o motorista contou que a luz de verificação do motor teria acendido, o que o fez encaminhar o veículo até a manutenção. No entanto, não esperava se deparar com uma serpente no local.

Ao abrir o capô do carro, os técnicos da oficina se depararam com um uma cobra dentro do compartimento do motor. Se tratava de uma jiboia albina de 2,5 metros de comprimento.

Checagem em veículo deixa mecânicos atônitos ao encontrarem jiboia albina: ‘Ficamos chocados’ (Reprodução/Matt Trudeau)

“Ficamos chocados”, disse o mecânico Matt Trudeau ao The Dodo. “Faço isso há 25 anos e nunca vi nada parecido.”

Operação resgate

Claramente, retirar a cobra do compartimento do motor era uma tarefa completamente fora da zona de conforto dos mecânicos. Sabendo da necessidade de prezar tanto pela segurança do animal quanto dos profissionais, um socorro especializado foi acionado pelo grupo.

A fim de resolver a situação da maneira adequada, o mecânico Trudeau e seus colegas de trabalho acionaram a ajuda do caçador de cobras da região, Russell Cavender. Ainda que estivesse acostumado a lidar com serpentes, Cavender também se surpreendeu.

“Encontrei muitas coisas debaixo do capô dos carros [...], mas nunca uma jibóia albina de 2,5 metros”, escreveu Cavender . “Eu diria que foi uma manhã muito interessante!”

Apesar do susto, o animal foi removido adequadamente e sem ferimentos. Apesar de não saberem ao certo a origem da cobra, suspeita-se de que esteja foragida de algum dono.

“[A cobra] estava abaixo do peso e desidratada”, disse Trudeau. “[Cavender] está cuidando dele para recuperá-lo. Ele encontrará um lar para a cobra.”