Bebê fica completamente azul após mãe cometer um erro ao fazer uma brincadeira

Uma mãe viu um de seus maiores pesadelos acontecer depois de decidir realizar uma “pequena brincadeira” com seu filho. Em estado de alerta, ela buscou o Reddit para orientar outros pais a não cometerem os mesmos erros que ela.

Sem se identificar, a mãe conta que apenas buscava por uma nova forma de entreter seu filho banho e tornar a atividade divertida. Mas não acreditava que algo “completamente inofensivo” fosse ter consequências preocupantes, e até mesmo um pouco engraçadas.

Segundo a mulher, para fazer o filho “aproveitar e se divertir” ao tomar banho, ela decidiu colocar uma “boa quantidade” de corante alimentício azul na água da banheira do filho. Ela só não esperava que o pigmento ficasse completamente impregnado na pele de seu filho, deixando o pequeno totalmente azul.

“Foi uma bobagem minha pensar que o corante alimentar azul era lavável. Eu apenas pensei: ‘Que mãe legal eu seria se colocasse corante azul na banheira do meu filho’, e agora tenho um bebê azul”.

Ela não sabe o que fazer

Sem saber como agir, a mãe reforça não ter entendido o que exatamente deu errado durante a brincadeira, já que, segundo ela, o corante alimentício diluído não deveria ficar impregnado na pele da criança.

“Talvez seja a marca que usei ou algo do tipo, mas o fato é que agora meu filho pequeno está azul. Alguém mais passou por isso ou tem dicas de parentalidade?”, questionou a mulher que, em pouco tempo, provocou uma onda de comentários.

“Como pai de criança pequena que lida direto com corantes alimentares eu digo: ele desbota rapidamente e com banhos regulares. Colocar um pouco de suco de limão na água pode acelerar a saída do pigmento, mas eu diria para aproveitar e deixar seu filho curtir o momento”, comentou uma pessoa.

“Umedeça uma bolinha de algodão com óleo de bebê, isso pode ajudar a clarear o tom de azul. Como algumas pessoas já disseram, vai desaparecer normalmente com os banhos”, finalizou outra.

Leia também: Sogra critica nora ao vê-la beijando o filho bebê: ‘Foi absurdo’