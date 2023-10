Avó, filha e neta surpreendem como irmãs na academia

Lesley Maxwell, uma fisiculturista de 65 anos de Melbourne (Austrália), junto com sua filha Vanessa Christofi e sua neta, Tia Christofi, têm olhares estranhos com sua aparência jovem, a ponto de serem frequentemente confundidas como irmãs. O trio, que não compartilha apenas laços familiares, mas também uma rotina de exercícios rigorosos, atrai olhares curiosos quando estão na academia, segundo o News.

Lesley atribuiu sua juventude notável ao treinamento com pesos e incentivou mulheres de todas as idades a seguirem o mesmo caminho. "Treinar com pesos é a chave para manter a saúde e a vitalidade. Fortalece os ossos, tonifica o corpo e adiciona músculos. É uma forma anti-envelhecimento de treinamento", explicou Lesley, que trabalha como preparadora física.

A explicação da situação se estende ao guarda-roupa, já que Lesley e Vanessa muitas vezes usam roupas da jovem Tia durante suas sessões de fotos em família. Tia, com seus 22 anos, lidera sua própria agência de marketing de mídia social e, apesar da diferença de idade, segue a mesma rotina de exercícios que sua avó e mãe.

Lesley Maxwell, de 64 años, y su nieta Tia Christofi, de 22 años, comparten su amor por el ejercicio, cuidado de sus cuerpos y la salud. https://t.co/4QqdUeaFaO — Show y Fama (@showyfama) September 21, 2023

As redes sociais amplificaram essa história de três gerações que desafiaram as expectativas de envelhecimento. Em participação de vídeos virais no TikTok, nos quais ela e Lesley levantam pesos juntas, mostrando ao mundo que a aparência jovial da família é resultado de dedicação e determinação.

Este caso extraordinário não apenas surpreendeu estranhos, mas também consumiu muitos online. Com uma base de seguidores de meio milhão no TikTok, Tia continuará a compartilhar sua jornada de fitness, destacando como a determinação e o apoio familiar podem desafiar as noções ocasionais de envelhecimento.