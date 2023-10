Aposentada sai no tapa com homem após ser chamada de "vadia italiana"

Uma tranquila comunidade de aposentados na ensolarada Flórida (EUA) foi palco de um confronto inesperado na segunda-feira, quando uma aposentada de Nova York, Linda Marie Caccese, 71 anos, tratou um homem após ser insultada com termos racistas e xenofóbicos. O incidente ocorreu na comunidade de aposentados The Villages, onde Caccese vive, segundo New York Post.

A discussão começou quando Caccese foi à casa de uma amiga próxima para pedir ajuda com um dispositivo bluetooth. O homem, cuja identidade não foi divulgada, que mora na mesma casa da amiga, iniciou uma série de insultos dirigidos a ela, culminando com o uso de termos ofensivos, incluindo "vadia italiana". Furiosa com o ataque, Caccese desafiou o homem a repetir o insulto pessoalmente, levando a uma briga física entre os dois.

New York retiree, 71, pummels Florida man for calling her an ‘Italian bitch’ during street fight https://t.co/n7rXEb4GNv pic.twitter.com/9xI9g2xe4p — New York Post (@nypost) October 4, 2023

Caccese defendeu sua ação, afirmando que se sentiu ameaçada e agiu em legítima defesa.