Aos 81 anos, morador de Sertanópolis persegue paixão pela história como calouro universitário

Com uma história inspiradora de aprendizagem ao longo da vida, Leonildo Teodoro Gomes, de 81 anos, morador de Sertanópolis, foi aceito no curso de História da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no norte do Paraná.

Apesar da idade, Leonildo, que foi criado em Maringá, está ansioso para embarcar nesse novo capítulo como calouro da faculdade. Com formação em Química e uma carreira de sucesso à frente de uma empresa de reciclagem de óleo de cozinha, ele agora almeja realizar o sonho de se tornar professor de História.

Apaixonado por história e literatura desde pequeno, o calouro foi um ávido leitor a vida inteira. Seu interesse por eventos históricos, como a Guerra de Tróia, começou aos 14 anos e só se aprofundou ao longo dos anos. Sua dedicação à leitura não só enriqueceu seus conhecimentos, mas também desempenhou um papel crucial em seu sucesso nos vestibulares.

A paixão de Leonildo pela história, aliada ao hábito de ler muito, provou ser um ativo valioso durante o processo de candidatura. Ele foi aceito pelo sistema de cotas sociais, que lhe permitiu escolher três opções de curso. Apesar de listar Engenharia Química como sua primeira escolha, ele acabou garantindo uma vaga no curso de História, onde agora está como um dos 1.130 candidatos aprovados na mesma categoria.

Morando de forma independente no centro de Maringá, Leonildo está determinado a perseguir o sonho de dar aulas. Ele expressou seu entusiasmo, afirmando: “Se surgir a oportunidade de ensinar, quero ser professor de história. Meu conhecimento de história é bastante extenso.”

Apesar de morar sozinho, o estudante não está só em sua jornada. Ele encontra apoio inabalável de seus dois filhos, que são suas maiores líderes de torcida. Seu incentivo e orientação foram fundamentais em sua busca pelo ensino superior nesta fase da vida.

Enquanto se prepara para mergulhar nos estudos, Leonildo continua sendo um testemunho da ideia de que a idade nunca deve ser uma barreira para alcançar seus objetivos. Sua história serve de inspiração para todos, provando que, com paixão, determinação e mente curiosa, qualquer pessoa pode superar obstáculos e perseguir seus sonhos, independentemente da idade.

