Veja a frase que revela que seu homem está traindo você, segundo influenciadora

Uma influenciadora, Mariah Fernando, causou divisão nas redes sociais ao afirmar que uma única frase poderia indicar que seu parceiro está traindo você. No vídeo publicado no Instagram, Mariah, que possui mais de 231 mil seguidores na plataforma, declarou que qualquer homem que usa a frase "vá em frente e acredite no que quiser" quando confrontado sobre infidelidade provavelmente está sendo infiel.

Ela afirmou: "se você está confrontando seu homem por traição e ele diz isso, lamento dizer a você, senhoras, mas esse homem é culpado. Ele é culpado".

A reação nas redes sociais foi dividida quanto a se essa frase realmente indica uma consciência culpada. Alguns concordaram com a influenciadora, argumentando que um homem inocente defenderia sua posição de forma mais agressiva. No entanto, outros ficaram irritados com a afirmação, sugerindo que a frase poderia ser usada por homens que estão cansados de serem constantemente acusados de traição, mesmo quando são inocentes.

Necessidade de comunicação

A controvérsia gerada pela declaração de Mariah Fernando reflete como questões de confiança e infidelidade podem ser complexas e emocionais em um relacionamento. A falta de confiança pode ser prejudicial, independentemente de haver ou não traição real.

A questão levantada pela influenciadora serve como um lembrete de que, em um relacionamento, é fundamental a comunicação aberta e a confiança mútua. Acusações infundadas podem corroer a confiança e prejudicar um relacionamento, mesmo quando não há motivo para suspeita. Portanto, antes de fazer acusações sérias, é importante buscar evidências sólidas e manter um diálogo aberto com seu parceiro. A confiança é a base de qualquer relacionamento saudável, e a comunicação desempenha um papel fundamental em sua construção e manutenção, relembrou The New York Post.