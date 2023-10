Vantagens da natação: sobrevivente de cirurgia cardíaca aos 94 anos permanece ativa no esporte

Conforme divulgado no site WKYC, várias vezes por semana, Fay Porter, de 94 anos, faz uma longa caminhada pelo seu condomínio para chegar à piscina.

Ela sempre amou nadar. É uma “espécie de fuga”, diz ela.

“Você não tem nada em que se concentrar, olhar, ver se algo precisa ser espanado, aspirado, cozido ou algo assim”, ela nos disse. “Está apenas flutuando.”

No entanto, “flutuar” não foi a maneira como Fay passou pela vida - ela ensinou música e matemática por quase 30 anos nos distritos escolares do nordeste de Ohio e é uma mãe dedicada.

“Tenho quatro netos e dois bisnetos”, disse ela.

E se você olhar atentamente para as fotos que cobrem as paredes do condomínio, poderá reconhecê-la por sua carreira de modelo e atriz de décadas. Ela apareceu em filmes com estrelas como Corbin Bernsen e até ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival Internacional de Cinema de Hoboken por seu trabalho em “Strange Girls”.

“Eu não ganhei, mas fui indicada”, disse Fay, “então me sinto bem com isso”.

Ela também apareceu em dezenas de cartões da American Greetings. No entanto, de todas as suas conquistas, nada se compara ao que ela superou há cinco anos.

“Um cardiologista de outro lugar me disse que eles não sabiam o que poderiam fazer por mim”, lembrou ela. “Foi quase como receber uma sentença de morte.”

Porter precisava de um reparo na válvula cardíaca tricúspide. Ela estava com falta de ar, incapaz de caminhar pelo corredor até seu quarto.

Aos 89 anos, ela precisava de um defensor e de alguém que acreditasse nela. Ela descobriu exatamente isso no Dr. Alan Markowitz, diretor cirúrgico dos hospitais universitários Harrington Heart and Vascular Institute.

“Simplesmente não conseguimos encontrar razões para não resolver isto para ela”, disse Markowitz, “porque ela – apesar da sua degeneração macular – tinha uma vida muito ativa”.

Fay disse que era exatamente o que ela precisava.

“Ele disse: ‘Quando você quer isso? E eu, brincando, disse: ‘Assim que puder’”, observou ela. “E ele respondeu novamente de maneira brincalhona: ‘Que tal esta tarde?’”

“Ela é extraordinária e, você sabe, operei um bom número de pessoas nos últimos 40 anos, mas há algumas que realmente se destacam, e Fay foi uma delas”, acrescentou Markowitz. “Ela exemplifica o fato de que você não pode ser definido por um número.”

Para Fay, trata-se de se sentir ouvida. Afinal, ela tem muito mais vida para dar.

“Quando liguei para ele, agradeci”, disse ela. “Eu disse: ‘Você me deu mais cinco anos de uma ótima vida’”.

A cirurgia foi um sucesso: Fay nada desde então. Na verdade, ela dá 10 voltas de costas toda vez na piscina.

Fay diz que é uma questão de abraçar o que você tem e esquecer o que você não tem

“Bem, eu poderia estar totalmente cego. Não sou, então sou grato por isso. Se eu tiver apenas visão periférica, tudo bem, mas pelo menos não sou totalmente cego”, disse Fay. “Sabe, ou você vai ficar sentado em casa, chorando e sentindo pena de si, ou vai dizer: ‘Eu posso fazer isso. Levante-se e mexa-se. Faça isso’”.

