Tragédia na Flórida: adolescente de 17 anos morto em acidente com ônibus escolar 

Um terrível acidente chocou a comunidade de Clermont, na Flórida (EUA), na manhã de segunda-feira (2/10). Sherman Vannoy, um estudante de 17 anos do ensino médio, perdeu a vida ao ser atingido por um ônibus escolar conduzido por uma motorista de 78 anos enquanto pedalava sua bicicleta em direção à escola, de acordo com o NYPost.

O trágico incidente ocorreu por volta das 7h, quando Sherman Vannoy estava atravessando uma faixa de pedestres marcada na entrada da escola. Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, a motorista idosa tentou fazer uma conversão para entrar no estacionamento da escola e, ao avistar o ciclista, tentou desviar à esquerda para evitar a colisão. No entanto, o ônibus acabou atingindo o adolescente de qualquer maneira, de acordo com o relatório do acidente.

O impacto fez com que o ônibus saísse da estrada e colidisse com uma placa de sinalização e uma cerca de corrente. Infelizmente, Sherman Vannoy, que não estava usando capacete no momento do acidente, foi levado às pressas para o South Lake Hospital, onde acabou falecendo devido aos ferimentos.

A motorista do ônibus, identificada como Mary Laurenzi, de Leesburg, saiu ilesa do acidente e permaneceu na escola. Ela foi colocada em licença administrativa enquanto aguarda o resultado da investigação do acidente.

No momento da colisão fatal, havia um estudante especial de 18 anos e uma monitora de ônibus de 55 anos a bordo do ônibus, e felizmente eles não ficaram feridos.

A tragédia comoveu a comunidade de Lake Minneola High School, que prestou homenagens a Sherman Vannoy durante o jogo de futebol da equipe na segunda-feira à noite, com um momento de silêncio.

O conselheiro da cidade de Minneola, Erick Hernandez, expressou sua tristeza em uma postagem no Facebook, oferecendo condolências à família do estudante e enfatizando a importância de apoiar uns aos outros em momentos de tristeza e perda.