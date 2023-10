Tiroteio em treino de futebol juvenil choca comunidade na Flórida

Um treino de futebol americano juvenil no Florida Pop Warner, nos arredores de Orlando (EUA), se transformou em um cenário de violência chocante na noite de segunda-feira (2/10). Um jogador, ainda não identificado, atirou e feriu dois de seus colegas atletas durante uma briga, deixando a comunidade atônita, informou o NYpost.

De acordo com a polícia local, a briga que levou ao tiroteio começou no campo de futebol, mas logo se deslocou para o estacionamento, onde a situação escalou drasticamente. Por volta das 8h20, o suposto atirador pegou uma arma de um veículo e disparou um tiro que atingiu dois jogadores.

O chefe de polícia de Apopka, Mike McKinley, em uma coletiva de imprensa transmitida pela Fox 35, afirmou que as vítimas foram atingidas, sendo que um jovem foi baleado no braço, e o outro na parte superior do tronco, ambos atingidos pela mesma bala. Felizmente, ambos estão em estado estável, embora as idades das vítimas e do atirador não tenham sido divulgados.

A rápida intervenção de adultos presentes no local ajudou a conter a violência, enquanto a polícia chegou minutos depois para controlar a situação. No entanto, McKinley expressou sua surpresa e indignação pelo fato de uma arma estar ao alcance de um menor de idade.

"É inacreditável que crianças que estão aqui para jogar futebol e se divertir entrem em uma briga que culmina em um tiroteio", lamentou o chefe de polícia. "Na sociedade de hoje, infelizmente, nossos jovens correm, pegam uma arma e disparam. Inaceitável. Podemos fazer melhor do que isso como sociedade."

Até o momento, nenhuma acusação foi apresentada, uma vez que as autoridades continuam a investigar o incidente, conversando com testemunhas e analisando as evidências disponíveis. A recuperação da arma usada no tiroteio também foi confirmada pelas autoridades.