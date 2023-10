Sogra critica nora ao vê-la beijando o filho bebê: ‘Foi absurdo’

O relacionamento entre uma mulher e a mãe de seu marido pode ter adquirido contornos dramáticos depois de uma discussão envolvendo o filho recém-nascido do casal. Segundo a mãe da criança, sua sogra ficou completamente revoltada ao vê-la beijar o filho.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe foi ao Reddit para contar sua história e pedir o apoio de outras pessoas da comunidade.

Em seu relato, feito de forma anônima, a mãe conta que tudo aconteceu enquanto seus sogros visitavam o casal e a pequena recém-nascida.

Segundo a mãe, após amamentar a filha ela a acomodou em seu colo e deu um pequeno beijo na testa da criança, o que imediatamente fez a avó questionar suas decisões enquanto mãe.

“Minha sogra notou e comentou na mesma hora, de forma passivo-agressiva: ‘Oh! Estou feliz que agora podemos beijar a pequena! Seu pediatra atualizou as regras?’”.

“Ela então me acusou de ter violado as regras do pediatra sobre beijos ao ter beijado meu próprio bebê! Eu disse a ela que a recomendação era para que ninguém além de mim e meu marido beijasse nossa filha, e ela falou que eu estava sendo desonesta por ter afirmado anteriormente que nenhuma pessoa poderia beijar o bebê”.

As coisas ficaram ainda piores

Revoltada com a situação, a mãe saiu do local e em pouco tempo foi procurada pela sogra, que pediu desculpas e disse que apenas estava enciumada por ver a nora beijando o bebê.

“Ela então me perguntou se eu posso evitar de beijar minha filha na frente dela até que ela tenha permissão para fazer o mesmo, porque é perturbador me ver fazendo isso e saber que não pode fazer o mesmo! Eu, naturalmente, disse que não”.

“Não vou deixar de beijar a minha filha por causa das vontades da minha sogra, que agora está me acusando de desrespeitá-la e fez minha cunhada embarcar em suas loucuras”, finaliza a mãe.

Leia também: Confissão de sogra destrói festa de noivado e faz casal reconsiderar o casamento

Para os usuários do Reddit, a mãe está correta em sua decisão e seu maior problema é justamente a sogra.

“Você não tem um problema com o bebê, mas sim com sua sogra”, comentou uma pessoa.

“Limite o contato dela com sua filha até que sua bebê esteja completamente imunizada! Seu marido precisa lidar com a mãe”, finalizou outra.