Recepcionista molesta adolescente de 13 anos

Uma recepcionista de consultório dentário, Jade Berry, de 27 anos, foi condenada a 12 meses de prisão e suspensa por um período de 18 meses após um incidente chocante em que ela assediou sexualmente um adolescente de 13 anos. O caso ocorreu em Ellesmere Port, Cheshire (Inglaterra), após uma noite de consumo excessivo de vinho branco, de acordo com o DailyMail.

Os eventos se desenrolaram no Rivacre Valley Country Park, onde Berry, visivelmente embriagada, abordou o jovem enquanto ele estava sentado em um banco na mata com um amigo, conversando sobre seu próximo aniversário de 14 anos.

Berry se sentou entre os dois meninos e começou a tocar nas genitálias do jovem de 13 anos por cima de suas roupas, fazendo comentários sexualmente sugestivos. Ela chegou ao ponto de oferecer sexo e dizer que ficaria com ele até a manhã seguinte.

A reação chocada dos meninos os fez se levantar e sair do local. Foi nesse momento que Berry abaixou suas calças e se expôs antes de desmaiar devido ao estado de embriaguez.

Os dois jovens registraram vídeos da cena e, ao saírem, Berry deixou seu cartão bancário e celular no banco, o que levou à sua identificação posterior.

Quando interrogada pela polícia, Berry alegou não se lembrar de nada do ocorrido. No entanto, o adolescente a identificou em um desfile de reconhecimento.

O jovem, que sofre de TDAH, ficou tão traumatizado com o encontro que tentou tirar a própria vida. No tribunal de Chester Crown, Berry se declarou culpada de assédio sexual e recebeu uma sentença de prisão, além de outras medidas punitivas.

Como parte de um programa de monitoramento de abstinência alcoólica, Berry foi obrigada a usar uma tornozeleira eletrônica por 120 dias e deverá cumprir 35 dias de atividades de reabilitação. Além disso, ela foi registrada no Registro de Ofensores Sexuais por dez anos.

Berry alegou ter problemas de saúde mental, e seu advogado destacou sua longa batalha com questões emocionais e o uso do álcool como uma maneira inadequada de lidar com seus problemas.

O juiz Eric Lamb considerou a gravidade do assédio sexual, mas também levou em consideração os problemas de saúde mental de Berry e seu arrependimento.