Paramédico fica horrorizado após vizinha acusá-lo de sequestro

Lidar com vizinhos nem sempre é fácil. Alguns são amigáveis, outros preferem manter distância, mas, infelizmente, sempre há aqueles que simplesmente não gostam de você à primeira vista - fazendo de tudo para tornar sua vida difícil, inclusive inventando histórias para expulsá-lo de sua casa.

Um homem canadense revelou como isso aconteceu com ele depois que sua idosa vizinha do andar de cima decidiu causar problemas, acusando-o de sequestro. Ele compartilhou sua história e como se vingou da idosa no Reddit, explicando que, quando saiu de casa para ir à universidade, morava em um prédio de apartamentos habitado quase que exclusivamente por pessoas com 65 anos ou mais.

Ele escreveu: "eu estava ciente da diferença de idade e da imagem geral de um estudante universitário, então me esforcei para ser um bom sujeito, evitando conflitos. A única pessoa com quem eu nunca consegui me entender foi minha vizinha do andar de cima. Para uma mulher de 70 anos que não devia pesar mais que 45 kg, ela andava como um elefante".

"Ela colocava música gospel na TV no volume máximo às 5h aos domingos, fazia comentários sobre 'aquele maldito garoto' sempre que algo estava fora do lugar. Ela até me acusou de invadir o carro dela e fez uma declaração à polícia, dizendo que me viu fazendo isso".

Carreira

Depois de sete anos, o homem começou a trabalhar como paramédico. Em uma noite, ele foi chamado para atender a uma ocorrência de tiroteio e, devido à gravidade do crime, houve uma investigação policial, e ele, o paramédico, precisou prestar depoimento.

Ele continuou no fórum: "os oficiais investigadores me ligaram para fazer a entrevista e ofereceram-se para vir até minha casa, em vez de eu ter que viajar. Um deles era um policial com quem eu já tinha trabalhado bastante, então eu disse que sim. Eu estava saindo do chuveiro quando eles tocaram a campainha para entrar no prédio. Enquanto eu tentava vestir roupas, ouvi-os bater? Na porta da minha vizinha do andar de cima".

"Eles se apresentaram como sendo da Divisão de Crimes Graves da RCMP e disseram que estavam procurando por mim. Ela disse 'oh, ele mora no andar de baixo, o que vocês querem com ele?'. Eles agradeceram e informaram que não podiam dizer, pois era uma investigação em andamento. Meu coração afundou, mas então tive um pensamento".

Sabendo que a velhinha contaria a todos no prédio que a polícia estava procurando por ele, ele decidiu entrar no jogo para se vingar. Ele acrescentou: "em breve, eu estava sendo observado com desconfiança no corredor, os vizinhos estavam me evitando, então eu sabia que ela estava falando. Acontece que ela contou a todos que eu tinha sido preso por roubo e sequestro e estava em liberdade sob fiança".

idosa-sabinevanerp-Pixabay

Fofoca

"Descobri isso quando um dos meus vizinhos, que fazia parte do conselho do condomínio, apareceu com uma carta exigindo uma explicação e ameaçando me expulsar. Perguntei a ele sobre o que era tudo isso, e ele disse 'Bem, a Linda (nome fictício) nos enviou uma carta sobre o que aconteceu, e tivemos que fazer uma reunião de emergência porque as pessoas não se sentem seguras com você aqui'."

O homem pediu uma reunião para explicar tudo, mas foi alertado de que a situação não parecia boa para ele e que ele teria "muita coisa para explicar". Ele prosseguiu: "o dia da reunião chegou, e Linda estava sentada olhando para mim com superioridade, os outros membros do conselho me lançavam olhares sujos".

"O presidente do conselho perguntou o que eu tinha a dizer em minha defesa. Eu me levantei e distribuí silenciosamente uma carta em papel timbrado da Real Polícia Montada do Canadá, assinada pelo superintendente regional".

O memorando oficial deixava claro que o paramédico não estava em apuros ou "sob suspeita de crimes, passados ou atuais, e não foi preso, detido ou interrogado como suspeito em qualquer assunto criminal".

Ele explicou que suas funções como paramédico frequentemente exigiam que ele prestasse depoimentos em relação a investigações em andamento. A carta terminava observando que o superintendente regional estava "profundamente entristecido" pela necessidade do relatório e que eles reabririam uma investigação anterior sobre declarações falsas feitas contra ele.

?Vingança?

Secretamente satisfeito com a expressão incrédula no rosto de Linda, o homem revelou que, à medida que as pessoas liam a carta, começaram a entender o que havia acontecido. Ele concluiu: "os olhares sujos se voltaram de mim para Linda. Ela protestou, dizendo que deveria ser uma falsificação e que tinha me visto sendo levado algemado".

"Eu me levantei e me dirigi ao conselho, descrevendo anos de abuso e assédio, incluindo a falsa acusação de invadir um veículo. Informei ao conselho, com base no conselho do meu advogado, que não discutiria mais o assunto com nenhum membro do conselho, pois o fato de Linda fazer parte dele e usar sua posição para assediar abria a possibilidade de ação judicial contra o conselho como um todo, e eu ainda estava avaliando minhas opções".

No dia seguinte, Linda foi removida do conselho e recebeu um aviso de que qualquer assédio futuro poderia resultar em procedimentos para removê-la do prédio.

Ele concluiu: "ela também recebeu uma visita da polícia com uma intimação por fornecer uma declaração falsa e obstruir um policial da paz. Ela teve que comparecer ao tribunal. Ela se declarou culpada de ambos os crimes, levantou em entrevista o The Mirror.