Pai se recusa a pagar pelo casamento da filha e causa briga na família

Um pai foi elogiado na internet após revelar os motivos que o fizeram se recusar a pagar pelo casamento da filha. Segundo ele, apesar dos desejos da jovem de ter um casamento no exterior, ela não tem condições de pagar pela festa e exige que ele faça isso.

Conforme publicado pelo The Mirror, o pai usou o Reddit para desabafar e revelar a briga que acabou se envolvendo ao se recusar a pagar pelo casamento da filha, colocando até mesmo seu próprio relacionamento em risco.

Sem se identificar, o homem conta que mora em Nova York com sua esposa e filha, que insiste em querer ter um casamento no exterior, mais precisamente na Nova Zelândia. Com isso, a noiva espera que seus familiares e amigos arquem com os custos para comparecer a celebração, o que ultrapassa facilmente o valor de 200 mil dólares.

“Ela está me pedindo um valor de 200 mil atualmente, isso sem considerar o valor dos gastos com viagem e hospedagem dela e dos convidados e familiares”, revela o homem.

A esposa acha que ele deve pagar

Seguindo com seu relato, o homem conta que sua esposa ficou ao lado da filha quando ele se recusou a pagar pela celebração, o que causou um grande desconforto na família.

“Minha filha vai se casar e quer um casamento no exterior, eu disse que não e minha esposa disse que sim porque nós temos como pagar por isso. Para mim é uma demonstração inútil e mesquinha sobre o nosso poder aquisitivo”.

“Agora minha filha não fala comigo e nem minha esposa. Elas agora estão tentando convencer outros membros da família a ‘embarcarem no sonho’ da minha filha ajudando financeiramente”, revela o homem.

Entre os usuários do Reddit, grande parte se colocou ao lado do homem, concordando com seus argumentos.

“Se ela não pode pagar sozinha pelo casamento, então não deveria fazer isso. Parece cruel, mas é a verdade”, comentou uma pessoa.

“Estabeleça o valor que você pode ceder para ajudar e passe seu orçamento a ela. Fale que o restante é por conta dela e do noivo”, finalizou outra.