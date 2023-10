O que vai acontecer às 15h20? Celulares tocarão ao mesmo tempo nos Estados Unidos por este motivo

Nesta quarta-feira (4), todos os celulares dos Estados Unidos irão tocar ao mesmo tempo. Previsto para às 14h20 no horário da Costa Leste americana, 15h20 de Brasília, os aparelhos terão seus alarmes acionados.

O teste faz parte de uma operação de segurança organizada pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos EUA (Fema, em inglês).

De acordo com as informações divulgadas, o teste irá funcionar em duas etapas: a primeira se chama WEA, onde todos os telefones celulares irão receber o alerta, e a segunda tem a sigla EAS, e rádios e televisões locais irão receber as mensagens.

Todos os aparelhos apresentarão o seguinte texto:

“ESTE É UM TESTE do Sistema Nacional de Alerta de Emergência Sem Fio. Nenhuma ação é necessária”, que será exibido em inglês ou espanhol, dependendo das configurações do usuário.

Explicação

O alerta irá funcionar como um teste, afim de verificar se estes sistemas são os meios mais eficazes de alertar em massa o público sobre possíveis emergências, principalmente às de âmbito nacional.

Teste pode ser adiado

É possível que o teste seja adiado, caso haja mau tempo. Se isso acontecer, um novo alerta está programado para a próxima quarta-feira, 11 de outubro.

Para garantir que o alerta seja acessível para todas as pessoas, inclusive às portadoras de deficiência, um tom e vibração e exclusivos serão enviados junto com o alerta.

O teste coordenado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) terá duração de um minuto.

