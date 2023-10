O motivo por trás da corrida ao banheiro quando chegamos em casa

A sensação é familiar para muitos: você está chegando em casa, ansioso para abrir a porta da frente, mas, de repente, uma urgência incontrolável de usar o banheiro se apodera de você. Revira sua bolsa ou bolso em busca da chave da porta, mas a necessidade é tão urgente que precisa correr para o banheiro imediatamente.

Se você já se perguntou por que isso acontece, talvez pensando que fosse mera coincidência, saiba que na verdade existe uma explicação. Esse fenômeno é conhecido como "Latchkey Incontinence" ou incontinência da chave, e é desencadeado por hábitos.

De acordo com a empresa de saúde Jude, que visa desmistificar tabus relacionados à bexiga, a incontinência da chave pode ser causada por vários fatores. No topo da lista está a constipação, que ironicamente pode ocorrer devido à falta de ingestão de água. Uma dieta rica em fibras e manter-se hidratado podem ajudar a aliviar esses sintomas.

A incontinência da chave também pode ser desencadeada por uma série de outras condições, como infecções do trato urinário (ITU), certos medicamentos, incluindo antidepressivos, terapia de reposição hormonal (TRH) e sedativos, condições neurológicas como doença de Parkinson e esclerose múltipla, gravidez, menopausa e falta de ingestão de água.

Xixi-Bru-nO-Pixabay

Fenômeno

Apesar do nome, esse fenômeno não está apenas relacionado à chegada em casa, podendo ser desencadeado por ações como entrar no chuveiro, lavar as mãos e ouvir o som da água corrente.

Se você frequentemente experimenta a incontinência da chave, existem algumas medidas que podem ajudar a quebrar o ciclo. Jude recomenda que você altere seus hábitos usuais, esperando alguns minutos ao chegar em casa antes de ir ao banheiro e tentando aumentar esse intervalo a cada dia.

Além disso, fortalecer os músculos do assoalho pélvico com exercícios de Kegel, que envolvem interromper e reiniciar o fluxo urinário, e evitar o consumo excessivo de cafeína e álcool, ambos irritantes para a bexiga, podem ser úteis.

Se você está preocupado com a frequência de suas idas ao banheiro, ou a falta delas, é aconselhável consultar um médico, que poderá fornecer mais orientações e conselhos personalizados, levantou o The Mirror.