Noiva exige que amiga remova pinta para ser dama de honra

Uma mulher que costumava se sentir um pouco insegura com a pinta em sua bochecha direita ficou surpresa quando sua amiga, que está prestes a se casar, fez um pedido bastante incomum e aparentemente obrigatório. A mulher de 24 anos em questão estava ansiosa para ser dama de honra no casamento de sua amiga Zoe e estava ajudando com entusiasmo em todos os importantes deveres de planejamento.

No entanto, as coisas mudaram recentemente quando Zoe a convidou para um café, sem as outras damas de honra, e perguntou se ela consideraria remover sua pinta antes do casamento, explicando que "queria que todos ficassem bem nas fotos de casamento, assim como no dia do casamento".

Em um post no Reddit, a jovem mulher em conflito escreveu: "Zoe explicou que queria que todos ficassem bem nas fotos de casamento, assim como no dia do casamento (entendível), e que a pinta em meu rosto seria uma distração e que eu não ficaria bem nas fotos. Ela disse que pagaria pela cirurgia do próprio bolso, pois poderia pagar, e tudo o que eu teria que fazer era ir e removê-la. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar sobre isso. Ela disse que entendia, mas deixou claro que seria obrigatório fazer o procedimento para ser dama de honra. Eu disse que voltaria a falar com ela".

Depois de algum tempo refletindo, agora ela não tem certeza do que quer fazer. Segundo a surpreendida dama de honra, sua pinta é marrom e tem "talvez o tamanho de meio centavo".

Ela costumava cobri-la com base e corretivo, mas hoje em dia se sente mais confortável saindo sem muita maquiagem. Por um lado, embora ela não "ame 100%" sua pinta, ela está "começando a abraçá-la lentamente" e não tem certeza se gostaria de passar por um procedimento cirúrgico.

Madrinhas-de-casamento-Kayla-Renee-Pexels

Dilema

Por outro lado, no entanto, ela se pergunta se seria mais feliz a longo prazo sem sua pinta e também quer garantir que Zoe tenha "o melhor dia". Incerta, ela agora se voltou para outros usuários do Reddit em busca de opiniões sobre o assunto, onde muitos ficaram surpresos que Zoe atenderia tal demanda de alguém que supostamente se importa.

Segundo o The Mirror, uma pessoa comentou: "Não acredito que sua 'amiga' seja a amiga que você pensa que ela é. Alguém que a ama pelo que você é NUNCA pediria que você alterasse permanentemente seu corpo para se adequar aos padrões pessoais de beleza deles e, pior ainda, para alterar seu corpo para um evento que durará apenas algumas horas, em um único dia em sua/vida deles. Se você optar por remover a pinta, faça isso porque deseja. Caso contrário, posso sugerir que a coisa que você realmente precisa eliminar de sua vida é a noiva."

Outra concordou: "Qualquer 'amigo' que diga 'você não pode estar no meu casamento a menos que faça cirurgia plástica' na verdade não é um bom amigo. Isso é um nível completamente absurdo de autoritarismo. Um bom fotógrafo de casamento retocará as fotos de qualquer maneira e poderia remover dessa forma, mas, além disso, se sua amiga fosse realmente sua amiga, ela nem mencionaria isso; todos têm marcas na pele, como pintas, cicatrizes de acne, sardas, descolorações etc. Elas não são uma 'distração', a menos que você seja uma pessoa superficial e mesquinha. Eu sei exatamente o que diria a qualquer amigo meu que me dissesse que eu precisava de cirurgia plástica para seu casamento, e eu absolutamente não estaria nesse casamento."