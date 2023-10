Noiva desabafa após sogra "louca" arruinar festa de noivado

Os casamentos são geralmente considerados um dos dias mais felizes da vida, um momento de celebração tanto para os noivos quanto para amigos e familiares. Dada à magnitude da ocasião, muitos casais estendem as comemorações com festas de noivado e chás de panela.

No entanto, para um casal em particular, a festa de noivado que deveria celebrar o fato de passarem suas vidas juntos se transformou em um pesadelo após uma confissão chocante da futura sogra. Em vez de ficar feliz pelo filho que estava prestes a se casar com o amor de sua vida, ela admitiu que estava triste porque ele estaria "a deixando" e não seria mais "a número um" em sua vida.

A noiva de 23 anos e seu noivo estavam tendo uma "ótima" noite com amigos e familiares em um bar quando a futura sogra começou a chorar. Após a chocante confissão durante o noivado, a noiva "ficou lá parada, sem saber o que fazer", acrescentando que seu parceiro decidiu não se juntar aos amigos e foi "direto para casa".

Idosa-2-StockSnap-Pixabay

Um sentimento complexo

Em um post no Reddit, a mulher explicou: "quando chegamos em casa, descobri que minha futura sogra disse aos meus irmãos mais novos que eles eram jovens demais para se casar. Quando confrontada no dia seguinte, ela disse que era uma piada e que minha família havia interpretado errado. Tentamos seguir em frente e fomos ver um local".

A noiva e o noivo "se apaixonaram" por um local e definiram uma data para um "casamento pequeno e íntimo" com amigos próximos e familiares. No entanto, quando a sogra descobriu isso, ela deu ao filho "o tratamento silencioso por alguns dias".

No site do fórum, ela continuou: "meu parceiro foi informado de que ela estava muito irritada por termos reservado um local para 60 pessoas, pois ela não pode desfrutar do dia com sua família? Em vez disso, fazendo-o se sentir culpado pelo seu próprio dia de casamento."

A noiva disse não querer se envolver na dinâmica familiar do noivo, mas está magoada pelo fato de a sogra ter ido pelas costas deles e conversado com sua família. Sua família discorda completamente e acredita que eles devem fazer o que é melhor para o casal.

Noivos-Melike-Benli-Pexels

Limites

Nos comentários, muitos concordaram que o noivo precisava estabelecer limites com sua mãe, ou isso continuaria a ser um problema no futuro. Uma pessoa explicou: "Seu noivo precisa estabelecer limites agora, ou esse será seu futuro sempre que vocês tentarem planejar qualquer coisa. Se ele não quiser estabelecer limites, então VOCÊ precisa fazer isso".

Outro comentarista achou que essa situação dava pistas sobre como o noivo e sua mãe se comportariam no futuro, com alguém dizendo: "preste muita atenção em como seu noivo lida com essa situação. Se ele permitir que ela tome decisões que devem ser apenas entre vocês dois e não a coloque em seu lugar, então você terá uma prévia do que enfrentará durante todo o casamento. Imagine o quanto ela será intrusiva se vocês tiverem filhos".

Em outro lugar, alguém comentou: "ela está agindo como uma criança porque é uma daquelas pessoas que querem casar com o próprio filho. Corte isso imediatamente, porque só vai piorar se você não fizer isso". As informações são do The Mirror.