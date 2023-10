Mulher surta com marido após não ser perguntada se gostaria de comer McDonald’s

Um homem, de 29 anos de idade, relatou ter irritado sua esposa, também da mesma idade, ao não perguntar se ela gostaria de comer sanduíche do McDonald’s. Depois de seu texto no Reddit, por meio do usuário u/Comfortable_Maximum1, a web manifestou sua opinião.

“Minha esposa e eu estamos no meio de uma mudança pelo país. Como tal, estamos parando em muitos postos de gasolina para abastecer, comer e beber. Hoje paramos em um posto de gasolina combinado com McDonald’s. Enquanto minha esposa abastecia o carro, fui usar o banheiro e fazer um lanche. Eu perguntei a ela ‘você quer alguma coisa?’ Ao que ela respondeu ‘não’”, iniciou o relato na plataforma.

“Acabei comprando um McMuffin no McDonald, porque não? Quando saímos da estação e ela viu meu McMuffin e ficou com raiva porque eu deveria ter perguntado especificamente se ela queria alguma coisa do McDonald’s. Acredito que quando fiz a pergunta inicial, todas as instalações de alimentos e bebidas estavam incluídas, mas ela acredita que eu deveria ter especificado. Agora está com raiva e o passeio de carro está um saco”, finalizou.

Manifestação nas redes sociais

Diversas opiniões foram manifestadas na plataforma, após o autor ter finalizado seu desabafo.

“É o estresse da mudança. Você está estressado, ela está estressada. Pare no McDonald’s mais próximo e compre o que ela quiser”, sugeriu um internauta, ao que foi respondido pelo autor, explicando ter parado em outra rede de fast-food posteriormente.

“Mover-se pelo país destrói famílias enquanto estão no carro. Ela provavelmente pensou que você quis dizer batatas fritas e um refrigerante engarrafado, mas assim que viu aquele McMuffin quente, gorduroso e delicioso, seu estômago se abriu em uma caverna voraz que só pode ser experimentada depois de sentar em frente ao seu parceiro e ter 30 horas de silêncio mortal. com eles enquanto os quilômetros passam”, observou outro usuário da web.

Em uma atualização do texto, o autor revelou ter tido um ótimo tempo ao lado da esposa lendo a resposta dos usuários.

