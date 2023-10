Mulher se recusa a doar rim à irmã após traição

A relação entre irmãos pode ser complexa, e mesmo em meio a desentendimentos, muitos estariam dispostos a fazer qualquer coisa um pelo outro. No entanto, uma mulher se viu em uma situação angustiante ao se questionar se estava errada em recusar a doação de seu rim à irmã, que necessitava de um transplante. Mas a relação entre elas é marcada por animosidades que a levaram a hesitar em ajudar.

A mulher explicou que era uma "adolescente impulsiva" e engravidou aos 17 anos, o que a deixou apavorada. Com pais conservadores, sua irmã Alice, que é 10 anos mais velha, a convenceu a permitir que ela e o marido infértil adotassem o bebê para mantê-lo na família. Na época, ela achou que essa era a decisão certa. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado, resultando em problemas e no rompimento de sua relação.

"Entretanto, as coisas saíram do controle. Eles se mudaram quando minha filha, Emily, tinha apenas 2 anos. Eu tinha um contato mínimo. Eles mudaram o sobrenome dela, e eu descobri que disseram a Emily que sua mãe biológica havia morrido em um acidente trágico. Confrontei Alice, e ela disse que era para o 'melhor' e cortou o contato completamente".

Situação

Obviamente, a mulher ficou horrorizada e ainda mais consternada quando sua filha, então com 12 anos, entrou em contato com ela e estava "zangada e confusa" após descobrir a verdade. Sua mãe tentou explicar, mas a autora original do post disse que Emily estava "ressentida" em relação a ela e à irmã.

Ela continuou: "agora, Alice está enfrentando sérios problemas renais e precisa de um transplante. Sou a única compatível na família. Ela se desculpou por tudo e me implorou que reconsiderasse, alegando que não é apenas por ela, mas para que Emily não perca uma mãe. Estou indecisa. Os amigos de Alice e nossa família estendida têm me bombardeado com mensagens, algumas compreensivas, outras extremamente hostis. Emily está em conflito e expressou que não quer que sua mãe morra, mas também sente uma raiva profunda. Meu marido acha que devo doar para ser uma 'pessoa melhor', mas minha melhor amiga diz que Alice colheu o que plantou. Estou errada em considerar não doar meu rim após tudo o que aconteceu?".

As pessoas tranquilizaram a mulher, dizendo que não estava fazendo nada de errado ao pensar cuidadosamente sobre a situação. Alguém explicou: "não se esqueça de que dizer sim não significa que você será levada para a cirurgia amanhã - há um período prolongado de testes e aconselhamento que deve ser realizado antes de você chegar a essa etapa".

"Para afastar família e amigos, diga que vai considerar e informe às equipes médicas que está sendo pressionada pela família e que não deseja fazê-lo, e eles dirão à família que você não é adequada para ser doadora por outros motivos. Você não será a primeira possível doadora familiar que eles verão ser pressionada e relutante, e não será a última".

Dependência

"E, dependendo da sua idade, não se esqueça de que esta é uma cirurgia importante que muda a vida, com um longo período de recuperação - se você não puder trabalhar, quem vai cobrir suas despesas de subsistência? Se houver histórico de doença renal na família próxima, o que aconteceria se VOCÊ desenvolvesse a doença mais tarde? É melhor pensar em si mesma primeiro aqui, especialmente porque sua irmã foi tão terrível com você por tanto tempo".

O NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) alerta que: "trata-se de uma operação importante e vem com riscos cirúrgicos, como sangramento. Infecções são comuns após um transplante de rim. Você precisará tomar medicamentos fortes para reduzir seu sistema imunológico".

Alguém mais apontou: "dado o comportamento deles no passado, é muito provável que eles a excluam novamente assim que o rim estiver no corpo dela". Outro comentou: "sua irmã tomou essas decisões e a excluiu. A dinâmica mudou agora que ela precisa de você para algo sério". Um usuário do Reddit afirmou: "eles estão 'se desculpando' apenas porque precisam de um de seus rins. Isso é o que essa irmã parasita é". As informações são do The Mirror.