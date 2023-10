Mulher se espanta ao precisar ‘comprar ingresso’ para o chá revelação da amiga

Uma convidada ficou revoltada ao descobrir que deveria “comprar um ingresso” para participar do chá revelação de sua amiga. Segundo ela, apesar de concordar com a decisão da amiga outras pessoas podem se sentir desconfortáveis ao terem que pagar pela refeição.

Sem se identificar, a mulher usou o Reddit para desabafar sobre a situação em que se encontra. O post acabou sendo compartilhado pelo The Mirror.

“Não me importo de pagar o valor solicitado por ela para poder ir. Ainda mais porque são amigos próximos meus e eu adoraria participar deste momento com eles. Mas também acho que é meio estranho e que os demais convidados da celebração não vão encarar isso com bons olhos”, revela a mu7lher.

Segundo ela, o valor solicitado pelo casal é exclusivamente para arcar com as despesas de alimentação e bebidas dos convidados, e justamente por isso pode deixar algumas pessoas desconfortáveis já que eles estão oferecendo a festa.

Ela teme a reação dos outros convidados

Continuando com seu relato, a mulher explica que sua grande preocupação é a forma como os convidados vão reagir a cobrança, mas acredita que o fato de o casal não pedir presentes pode amenizar a situação.

“Eles estão fazendo a festa em um buffet, mas não pediram por presentes e não querem que os 30 convidados comprem presentes. Por outro lado, esperam os jogos típicos de um chá revelação ou chá de bebê”.

Para a surpresa dela, diversas pessoas entraram em contato e afirmaram não terem problemas em pagar o valor solicitado pelo casal, tirando uma que achou o pedido uma “solicitação absurda”.

Entre os usuários do Reddit, o fato dos pais não pedirem por presentes faz toda a diferença em como os convidados receberam a notícia.

“Para mim, o valor sem a necessidade de presentes é perfeitamente razoável. Se as pessoas ficarem chateadas com isso é só não ir”, comentou uma pessoa.

“Considerando a regra sobre presentes, os convidados não têm motivos para ficarem chateados com a escolha do casal”, finalizou outra.