Mãe proíbe família de comprar presentes para filha: "ela está sendo muito mimada"

Uma mãe proibiu sua família de comprar presentes para sua filha de oito meses e pediu que eles depositem dinheiro em uma conta poupança que ela criou para a criança, levantou o The Mirror. A mãe explicou que desde que sua filha nasceu, membros da família de ambos os lados não conseguiram parar de mimá-la com presentes.

Embora ela seja grata, afirmou que chegou a um ponto em que agora tem coisas demais. A situação piora pelo fato de o pai e a mãe comprarem muitos presentes para ela também, justificando que esperaram dez anos por sua filha. Apenas no mês passado, a pequena recebeu seis brinquedos de seus pais e 20 de familiares e amigos.

Esse é um problema recorrente, já que todos os meses desde o nascimento da bebê, ela recebe pelo menos dez presentes por mês. A mãe explicou que parece que todos na família têm uma quantia considerável de dinheiro disponível. Ela escreveu no Mumsnet: "eu disse à minha família que, se eles têm dinheiro para gastar, comecem a colocar esse dinheiro em sua conta poupança, o que a maioria começou a fazer (meu irmão agora começou a economizar, mas, por algum motivo, não consegue se controlar se vê algo que ela possa gostar, mas ele está quase lá), no entanto, meu querido marido não quer dizer o mesmo à família dele, pois acha que é rude".

Imagem: Instagram

Conciliação

"Eu sugeri como compromisso que poderíamos pedir presentes com recibos para que pudéssemos devolvê-los em segredo. Mas ele também vetou isso como 'rude'. Nossa casa está cheia de brinquedos, roupas até 2 ou 3 anos de idade, e está ficando demais. A pior parte é que nem é apenas a família, recebemos entregas semanais de presentes e brinquedos de pessoas mais velhas da vila, que eu realmente não posso pedir para colocar dinheiro na poupança dela, então estou tentando lidar com as pessoas com as quais podemos ser mais honestos".

"Mas antes de realmente pressionar meu marido para falar com sua família, ou fazer isso eu mesma, é rude pedir às pessoas para colocarem o dinheiro que gastariam em um brinquedo na poupança dela?", perguntou online. As pessoas criticaram a mãe nos comentários, muitas dizendo que achavam que pedir dinheiro era descortês. Outras até deram sugestões sobre o que ela poderia fazer com os brinquedos de que não precisa.

"Você não pode pedir dinheiro, pelo amor de Deus! Comece a doar coisas para a loja de caridade ou recuse onde puder. Os avós podem manter brinquedos em suas casas? Pare de comprar tanta coisa, isso ajudará!", escreveu uma pessoa. "Leve o que você não precisa para um abrigo de mulheres. Diga às pessoas que você tem tantas coisas que começou a doá-las para o abrigo de mulheres local", disse outra. Um terceiro acrescentou: "sinceramente, acho que pedir dinheiro é chocantemente rude. Ela tem apenas oito meses, eles vão se acalmar em breve".