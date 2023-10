Mãe é condenada por permitir estupro e gravidez da filha de 12 anos

Em um caso chocante de abuso sexual infantil, uma mãe de Oklahoma (EUA) foi condenada a 15 anos de prisão por permitir que seu ex-namorado estuprasse e engravidasse sua filha de 12 anos. Desiree Castaneda, 35 anos, foi condenada na semana passada depois de se declarar culpada por negligência infantil e por permitir o abuso sexual de sua filha, diz o New York Post.

Uma menina

Os eventos trágicos ocorreram em junho de 2021, quando uma menina de 12 anos de Castaneda chegou a um hospital em Tulsa em trabalho de parto. Juan Miranda-Jara, o ex-namorado, estava com ela e foi preso no hospital. Miranda-Jara, 24 anos, foi posteriormente condenada a 20 anos de prisão por estupro em primeiro grau.

A polícia revelou que Castaneda não apenas permitiu que Miranda-Jara morasse com sua filha após a separação, mas também deu especificações em um chá de bebê para o casal, mesmo depois de saber do abuso. O relacionamento foi oficializado no Facebook, com a aprovação da mãe, o que surpreendeu as autoridades quando prenderam Miranda-Jara.

Ambos os agressores agora enfrentam as consequências de seus atos. Miranda-Jara foi condenada a 20 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 17 anos. Após a libertação, ambos terão que se registrar como violências sexuais. O Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Tulsa expressou a esperança de que a vítima possa superar esse episódio terrível de sua vida.