Homem vai a extremos para roubar assento de avião de mulher e causa alvoroço

Enfrentar um dilema ao viajar de avião é comum: pagar a mais para reservar um assento ou arriscar acabar no assento do meio na sua fila? Muitas pessoas se deparam com essa decisão ao planejar sua próxima viagem. Embora o custo adicional possa ser um acréscimo indesejado ao preço, a garantia de ter o assento de sua escolha durante a jornada vale a pena para muitos. No entanto, ainda pode não ser suficiente para impedir que alguém menos organizado tente pegar o assento que você reservou.

Uma mulher se viu na pior situação possível após embarcar em um avião e descobrir que outra pessoa estava sentada em seu assento reservado. Já era constrangedor pedir ao seu companheiro de viagem que se mudasse, mas o que mais a surpreendeu foram as medidas extremas que ele estava disposto a tomar para manter o assento disputado: derramar uma bebida sobre o assento desejado.

Um homem, em um post no Reddit, descreveu o incidente que sua esposa enfrentou durante um voo no dia anterior, onde ela encontrou o que ele chamou de "o chefão final" dos ladrões de assentos.

Imagem: Jason Toevs / Pexels

Segundo ele, sua esposa foi "a última a embarcar" no voo, e ao perceber que seu assento estava ocupado, educadamente informou ao homem que estava sentado lá que era o assento que ela havia reservado.

O homem respondeu: "ah, eu já estou instalado e confortável aqui. Você se importaria de pegar o assento da janela?". O marido chamou essa ação de "jogada padrão" dos ladrões de assentos.

A mulher recusou o pedido do companheiro de viagem para manter o assento, o que o fez começar o "movimento padrão de birra", enquanto murmurava que seria mais fácil para ela pegar o assento da janela. Ela permaneceu calma e não cedeu em sua decisão, apesar das pausas estratégicas e olhares do homem, o que a fez atrasar todo o avião.

"Aqui é onde fica criativo. Depois de arrumar todas as suas coisas, ele derrama intencionalmente sua bebida sobre o assento e diz: 'ah, droga! Parece que o assento está todo molhado. De jeito nenhum você vai querer sentar aí agora. Vou sentar no assento molhado'".

Insistência no erro

Uma das comissárias de bordo correu para limpar o líquido derramado, enquanto outros passageiros que testemunharam o incidente acusaram o derramador de bebida de fazê-lo "de propósito", junto com comentários "coloridos".

Mesmo assim, o homem não estava disposto a desistir de seu assento roubado e perguntou novamente à mulher se ela preferia que ele permanecesse no assento agora úmido, uma oferta que ela recusou antes dele finalmente ceder o assento do corredor em questão.

Um comentarista na postagem chamou o comportamento do homem de "próximo nível" na escala antissocial e acrescentou que a mulher "deveria ter jogado o conteúdo de uma garrafa de água na direção geral da região entre as pernas dele e dito à comissária de bordo que o passageiro 'teve um acidente'".

Este incidente revela até que ponto algumas pessoas estão dispostas a ir para garantir um assento de sua escolha e destaca a importância de seguir as etiquetas de voo e o respeito pelos outros passageiros, como reportado pelo The Mirror.