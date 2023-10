Uma família viajava em um passeio de recreação ao longo do rio próximo da represa de Wivenhoe, na Austrália, até que uma mancha cinza foi notada em um pedaço de junco saindo do meio do rio. Amanda Owens, uma integrante do grupo, relatou ao The Dodo a observação feita por seu marido no ano passado.

Ao se aproximarem com mais cuidado, a família percebeu se tratar de um filhote de coala preso na maré alta, sem a possibilidade de retornar sozinho. Foi aí que o grupo decidiu intervir.

“Paramos tudo imediatamente para resgatar o garotinho”, disse Owens ao The Dodo.

Homem rema em direção à ‘mancha acinzentada’ e descobre ser criatura em perigo (Reprodução/Facebook)

A fim de operar o resgate de modo mais preciso, a família correu em busca de um caiaque próximo e o marido de Owens iniciou sua travessia no rio. Ao chegar no local onde o coala estava, a prestação de socorro foi mais simples do que imaginavam.

“[Ele] estendeu a mão para pegar o caiaque, o que tornou o trabalho [do meu marido] muito mais fácil”, disse Owens.

De volta à terra firme

Assim que o coala sentiu segurança, se apegou ao barco e foi levado em terra firme novamente.

“O resultado foi um dos momentos mais lindos já capturados em uma fotografia”, escreveu Care4esk em uma postagem no Facebook sobre o resgate. “Este pequeno coala afortunado permitiu a intervenção humana e não apenas confiou nesta pessoa notável, mas quase pareceu gostar de navegar em seu caminho de volta à segurança.”

Ao retornar à margem do rio, o bichinho saiu contente pelo resgate, em direção a seu habitat. O grupo familiar ficou feliz com o resultado ao ver que salvaram uma vida.

Desde então, Owens sempre compartilha a história de sua família, a fim de abordar a importância de proteger a vida selvagem que os cercam no país.

“Esses pequeninos estão agora em perigo”, disse Owens. “É devastador imaginar o mundo sem eles.”