Homem compartilha "truque da mente Jedi" para obter gorjetas maiores

Qualquer pessoa que já trabalhou na indústria de hospitalidade sabe que receber uma gorjeta decente pode fazer a diferença entre um turno bom e um ótimo - mesmo que você tenha que dividi-la. Nos Estados Unidos, em particular, a maioria dos garçons depende das gorjetas dos clientes para aumentar seus salários, relembra o The Mirror.

Por lá, a gorjeta média geralmente varia entre 15% a 20% do valor total da conta de comida e bebida, mas muitas vezes é ignorada. No entanto, um homem afirma ter um truque, como um "Jedi da vida real", que pode manipular os clientes para darem quase o dobro do valor de sua gorjeta usual.

O usuário das redes sociais Dillon Brooks, que possui mais de 1,2 milhão de curtidas e 185 mil seguidores no TikTok, compartilhou um vídeo explicando como esse truque psicológico é usado pelo FBI.

Ele revelou aos seus seguidores que uma garçonete que ele conhecia testou a teoria com seus clientes para ver qual tática funcionava melhor.

Truques psicológicos

Ele continuou: "ela testou o reforço positivo versus o espelhamento. Para testar o reforço positivo, toda vez que um grupo fazia um pedido, ela simplesmente respondia 'ótima escolha, sem problemas, já estamos preparando', e ela fez isso com 30 grupos".

"Porém, para testar o espelhamento, ela apenas repetia o pedido palavra por palavra, e o resultado mostrou que a gorjeta média que a garçonete recebia ao espelhar era 70% maior - quase dobrando suas gorjetas".

Dillon explicou: "Na verdade, o FBI usa isso o tempo todo e funciona tão bem que eles se referem a isso como um 'truque da mente Jedi da vida real'. Ao repetir o que alguém diz, você aciona a necessidade biológica deles de se conectar, você gera confiança, uma sensação de segurança, e na verdade faz com que eles queiram construir um relacionamento com você".

Opiniões divididas

Os espectadores do vídeo ficaram divididos sobre se isso realmente funcionava, com uma pessoa comentando: "eu recompensaria o espelhamento porque quero que meu pedido esteja correto. Não tem nada a ver com as razões que você mencionou".

Outra pessoa acrescentou: "as gorjetas ao espelhar foram maiores porque, ao espelhar, você tem mais probabilidade de acertar o pedido. Portanto, ganha mais gorjetas por não cometer erros". E um terceiro usuário acrescentou: "eu faço isso quando as crianças estão angustiadas. Chamo isso de escuta ativa".

Enquanto uma quarta pessoa escreveu: "fazer isso como garçom faz sentido. Você está confirmando o pedido que está sendo feito. Acredito que as gorjetas melhores vêm de pedidos mais precisos também. Alguns tentam impressionar não anotando e apenas acenando com a cabeça, e eu não gosto disso".