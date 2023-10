Gelo dá em árvore? Agricultores no Ceará reparam ‘galhos congelados’ e especialista explica o fenômeno

Um ‘fenômeno’ inusitado impressionou os moradores de Brejo Seco, bairro de Juazeiro do Norte (Ceará). Conforme matéria do g1, Uma substância branca que pingava um líquido transparente começou a ‘brotar’ em uma árvore e deixou os locais curiosos, pois a aparência do produto era de gelo.

Conforme relato, o ‘gelo’ começou a aparecer nos galhos desde o início do último mês, período de calor no interior do estado. Os moradores relatam que, ao amanhecer, os galho começam a pingar a substância gelada. Já durante o dia a espuma aumenta e toma conta da árvore e de noite ele vira água.

Explicação simples

Intrigados, a ‘árvore congelada’ deixou os locais curiosos, acreditando ser um fenômeno raro ou sobrenatural. Contudo, a explicação é bem simples.

De acordo com o professor Lamartine Soares Cardoso de Oliveira, do departamento de fitotecnia, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará (UFC), o ‘gelo’ na verdade é um fenômeno natural, que na verdade é uma espécie de espuma formada por uma cigarra.

O inseto pertence à família Cercopidae e possui o nome científico de Prosapia bicincta. A espuma é a forma que as jovens cigarras tem de se proteger de possíveis inimigos.

“Essa situação tem duas funções. Esse líquido, essa espuma, é, na verdade, um resíduo da digestão da cigarra, o excesso do material que elas retiram da planta. E esse mesmo líquido, ela tem que utilizar, proteger seus ovos”, explica o professor.

Espuma não faz mal à saúde

Lamartine também comenta que a espuma não é prejudicial à árvore ou às pessoas.

“A quantidade desse material é muito pequeno para trazer algum mal para a árvore. Não traz nenhum mal para o galho, não precisa podar, muito pelo contrário, é muito importante deixar porque as cigarram têm um papel muito importante na ecologia”.

