Ex-cozinheiro de fast food faz revelação sobre anéis de cebola e choca a web

Alguns fast foods são conhecidos por seus onion rings, que nada mais é do que anéis de cebola empanados que fazem sucesso para amantes desse tipo de comida.

Pensando nisso, um ex-cozinheiro estadunidense da rede de restaurantes McDonald’s explicou porque o local opta por não vender anéis de cebola.

De acordo com o portal El Confidencial, Mike Haracz, que trabalhou na popular rede, resolveu a questão depois que muitos usuários perguntaram o motivo dessa opção nunca ter feito parte do cardápio deles.

Ele destacou que uma empresa é sempre “mais lucrativa quando é mais eficiente”, principalmente quando o assunto é fast food.

Ele contou que os anéis de cebola não são tão eficientes quanto as batatas fritas e eles não obteriam os benefícios que esperam, pois suas estrelas do cardápio são as batatas fritas.

“Eles estariam vendendo um item muito menos eficiente, muito menos lucrativo para eles. Eles provavelmente teriam que cobrar um dólar extra ou algo mais porque não são tão eficientes em fazer anéis de cebola como são com batatas fritas”, insistiu ele.

Em qualquer caso, ele disse que se algum dia decidirem introduzir este complemento em seu menu, será “uma oferta por tempo limitado”. No entanto, ele argumento que isso acontecerá tão cedo porque “o McDonald’s quer vender suas batatas fritas porque ganha muito dinheiro com elas " .

Muitos usuários ficaram surpresos com a resposta, embora também tenham entendido a explicação do ex-cozinheiro e acrescentado que se o fizessem “estariam competindo com seu próprio cardápio e não venderiam mais”.

Outras pessoas da web também apontaram que adorariam experimentar a versão de anéis de cebola feita pela rede de fast food e que esperam que um dia a iniciativa aconteça.

