Estudo revela que gatos "brilham" no escuro

Pesquisadores descobriram que gatos, assim como outros mamíferos, têm propriedades fluorescentes que os fazem brilhar no escuro, segundo estudo australiano, levantou The New York Post.

Em uma revelação surpreendente, cientistas veterinários descobriram que os gatos "brilham" no escuro. Um novo estudo publicado no periódico científico Royal Society Open Science revelou que os gatos têm propriedades fluorescentes que os fazem brilhar quando expostos à luz ultravioleta (UV). Esta descoberta intrigante, proveniente de uma análise de mamíferos, incluindo gatos domésticos, questiona o que sabemos sobre a bioluminescência animal.

Brilho sob a luz UV

Cientistas na Austrália analisaram a coleção de mamíferos de um museu para determinar quantos deles brilhavam no escuro sob luz ultravioleta. Eles descobriram que 125 espécies, incluindo gatos domésticos, apresentavam propriedades fluorescentes.

Embora ainda não esteja claro se esse brilho tem uma função biológica específica, os cientistas acreditam que a fluorescência pode estar relacionada à comunicação ou à visibilidade em ambientes escuros.

Mamíferos noturnos e aqueles com hábitos terrestres, arbóreos e fossoriais mostraram-se mais fluorescentes, com áreas como pele, pelos, unhas, dentes e até mesmo algumas partes nuas do corpo emitindo luz sob UV.

Gato-Francesco-Ungaro-Pexels

Imagem: Francesco Ungaro / Pexels

Apesar das descobertas, permanece um mistério se essa fluorescência tem um papel biológico específico. No entanto, essa pesquisa pioneira lança luz sobre uma característica surpreendente dos mamíferos, sugerindo que nossa compreensão sobre a biologia de várias espécies pode precisar ser reavaliada à luz dessa nova descoberta fascinante.