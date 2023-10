Escritor espanhol "vive" seu próprio funeral e encontra renovação na vida

O escritor espanhol Víctor Amela, de 63 anos, decidiu realizar seu próprio funeral enquanto ainda está vivo, buscando uma experiência única que o deixou com uma perspectiva renovada sobre a vida.

Amela especifica uma cerimônia fúnebre completa, passando uma hora em um caixão construído em uma cova que ele mesmo cavou em sua fazenda de infância. Durante esse tempo, um padre fez o serviço religioso e seus entes queridos leram elogios em homenagem a ele, relata o Daily Star.

Víctor Amela llevó a cabo su funeral en la finca donde nació, encargando un ataúd y cavando su propia tumba #Horizonte pic.twitter.com/BXJIOIVdwq — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 28, 2023

A ideia surpreendente surgiu do interesse de Amela sobre sua própria morte, que começou aos 15 anos, quando ele usou um tabuleiro Ouija para perguntar aos espíritos sobre seu destino.

Embora inicialmente tenha recebido uma resposta assustadora - que viveria até os 65 anos - Amela decidiu enfrentar essa profecia ao organizar seu próprio funeral antes do tempo.

Medo da morte

Durante a experiência, ele pegou as pás cheias de terra caindo no caixão e, por um momento, foi tomado pelo pânico, mas logo começou a relaxar e apreciar a situação. Segundo Amela, a experiência o ajudou a superar o medo da morte aos 65 anos, conforme previsto pelo tabuleiro Ouija, e fortaleceu seus laços com as pessoas que ama.

A prática de comparecer ao próprio funeral, conhecido como seizenso no Japão e na Coreia do Sul, está ganhando popularidade nas culturas ocidentais. Esta experiência única proporciona uma oportunidade de reflexão profunda sobre a vida e a mortalidade, permitindo que as pessoas ganhem uma nova perspectiva sobre o valor da existência.

A história de Amela destaca a complexidade da relação humana com a mortalidade e como enfrentar nossos medos pode nos levar a uma avaliação mais profunda pela vida que temos.