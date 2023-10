Casal é multado em estacionamento enquanto a mulher dava à luz

Um casal ficou chocado após receber uma multa de estacionamento por ultrapassar o limite de 12 minutos estacionado no local. No entanto, eles não tinham como retirar o carro do local uma vez que a mulher estava na sala de parto de um hospital, dando à luz sua filha.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso inusitado aconteceu na Austrália com o casal Carly e Greg, que recentemente deram as boas-vindas à filha, Hazel. Ao todo, eles receberam uma multa de 120 dólares (Aproximadamente R$621) por ultrapassar o limite de tempo de estacionamento.

Diante disso, eles tentaram recorrer da multa uma vez que acreditam ter uma justificativa para terem ultrapassado o limite do tempo de estacionamento, mas mesmo com as complicações do parto, a multa foi mantida pelas autoridades.

A multa permaneceu

Em declaração, Carly afirmou ter ficado revoltada ao descobrir que a multa foi mantida, uma vez que não existiam maneiras do casal deixar o hospital enquanto ela passava pelo procedimento de parto.

“Achamos que era ridículo. Achamos que não tinha chances de uma multa contestada por uma pessoa que estava em trabalho de parto ser rejeitada”, afirma Carly.

No entanto, a carta recebida pelo casal indicou o contrário: “Reconhecemos suas preocupações e motivos ao dizer que sua esposa estava em trabalho de parto e que você não conseguiu sair para pagar pelo adicional do estacionamento, no entanto, não podemos cancelar a multa”.

Incrédulos, eles decidiram rebater novamente a multa: “Não há ninguém no planeta que consiga imaginar seu parceiro pedindo licença para poder pagar o adicional do estacionamento no meio do parto”.

Para a felicidade do casal, após a segunda tentativa as autoridades decidiram aceitar a justificativa e cancelar a multa aplicada.

“Incentivamos as pessoas a entrarem em contato caso acreditem que uma multa foi emitida de forma incorreta. Se a sua avaliação foi rejeitada injustamente, por favor, entre em contato e apresente sua justificativa”, afirma o órgão responsável pela aplicação e avaliação das multas de trânsito no país.