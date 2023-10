Casais que se conhecem em aplicativos de namoro são menos felizes no casamento, aponta estudo

Quer viver um 'felizes para sempre'? Talvez seja melhor não encontrar seu parceiro online. Um novo estudo descobriu que casais casados que se conheceram online estão menos satisfeitos com seus casamentos do que aqueles que se conheceram pessoalmente.

O estudo, realizado por pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona (EUA), e levantado pelo The New York Post, revelou que "os resultados forneceram evidências de um efeito de namoro online? Os pretendentes online relataram casamentos de qualidade inferior aos daqueles que foram apresentados ao cônjuge offline."

Os pesquisadores entrevistaram 923 adultos casados nos EUA com mais de 18 anos. Cerca de metade dos participantes do estudo conheceu seus cônjuges em um site de namoro, enquanto os outros conheceram seus parceiros por meio de amigos, família, trabalho ou em uma boate.

O estudo teve como objetivo determinar como o local em que os casais se conhecem, seja em um aplicativo ou em um encontro na vida real, afeta a satisfação e a estabilidade de seus casamentos.

Resultados diversificados

Os resultados podem surpreender os entusiastas dos aplicativos de namoro. "Os participantes que conheceram seus cônjuges em sites de namoro relataram maior marginalização social do que aqueles que se conheceram offline", escreveram os pesquisadores.

Embora o namoro online tenha se tornado amplamente popular nas últimas décadas, pesquisas anteriores mostraram que as pessoas nos EUA ainda valorizam mais os relacionamentos que começam pessoalmente em vez de virtualmente.

De acordo com o estudo da Universidade Estadual do Arizona, o estresse da marginalização social muitas vezes faz com que os casais que se conhecem online experimentem menos "aprovação de rede" - ou seja, apoio e aceitação de amigos e familiares - em comparação com os amantes que se encontraram pessoalmente.

Os pesquisadores ofereceram algumas razões para a insatisfação que aflige os casamentos de pretendentes digitais. Eles observaram que as pessoas casadas com alguém que conheceram online tendem a ser mais jovens do que aquelas que se conheceram offline.

Redes diferentes de pessoas

O namoro online também aumenta o tamanho do grupo de encontros, o que sugere que as pessoas que usam essas plataformas podem acumular mais experiência em encontros antes de escolher um cônjuge. No entanto, mais experiência em encontros pode significar menos discernimento na escolha de um parceiro.

Os analistas também observaram que os casais que se conheceram online são mais propensos a estar em relacionamentos do mesmo sexo ou interraciais, o que, de acordo com o estudo, pode piorar a marginalização social do mundo real e fazer com que cada parceiro se sinta menos confiante sobre a união.

Apesar dos resultados surpreendentes, os pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona insistem que os casais que se conhecem online não estão necessariamente destinados ao fracasso.

"Nas palavras do estudo, 'os níveis médios de satisfação e estabilidade ainda eram bastante altos, independentemente de como os casais se conheceram'", concluíram os pesquisadores.

Impacto social

Os pesquisadores esperam que suas descobertas inspirem mudanças, tanto na sociedade quanto no espaço virtual de paquera.

"O namoro online poderia ser melhorado abordando as barreiras enfrentadas pelos casais que se encontram nessas plataformas (incluindo maior distância e marginalização social) e os fatores de risco únicos associados a como se conheceram", afirmaram os pesquisadores. Eles sugerem que os desenvolvedores de aplicativos poderiam usar as descobertas para ajudar a normalizar relacionamentos de namoro online.

"Os conselheiros de relacionamento também devem estar cientes dos obstáculos que os casais que se conhecem online podem enfrentar, para ajudá-los a navegar com mais sucesso nesses relacionamentos", concluiu o estudo.

"Abordar questões de marginalização pode ser fundamental para aumentar o apoio a esses casais e garantir um futuro brilhante para relacionamentos formados por meio de namoro online."