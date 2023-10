Vovó animada: mulher esbanja alegria e vitalidade em seu aniversário de 91 anos

Com seus 91 anos, Valdelícia Rosa da Silva, conhecida carinhosamente como Dona Varda, brilha intensamente nas redes sociais, conquistando cada vez mais admiradores. Originária de Caetanos, interior da Bahia, essa idosa vibrante compartilha sua rotina no Instagram, encantando a todos com sua energia contagiante.

De acordo com o site Só Notícia Boa, a vovó super animada, surpreende a todos ao cortar o cabelo dos jovens da comunidade, andar de bicicleta, montar a cavalo, jogar futebol e até participar de aulas de “FitDance”. Um verdadeiro encanto!

Um vídeo emocionante, publicado em comemoração ao aniversário de Dona Varda, revela diversos momentos de sua vida, destacando sua sagacidade e alegria incomparável. A postagem recebeu inúmeros elogios dos seguidores e fãs da influencer da terceira idade.

Reprodução Instagram

Além de suas proezas sociais, Dona Varda também é uma habilidosa barbeira. Quem visita sua casa fica impressionado com a qualidade de seu trabalho, especialmente ao cortar o cabelo dos jovens, deixando resultados impecáveis. Uma profissional excepcional!

Reprodução Instagram

Essa senhora incrível anda de moto sem temor algum, cavalga com graciosidade e possui um gingado que surpreende a todos. Sua alegria de viver deixa até mesmo os mais jovens de queixo caído.

Nas redes sociais de Dona Varda, sua vivacidade é constantemente elogiada e admirada por todos os seguidores. “Ela é um grande exemplo de que a idade é apenas um número. Sua disposição é inspiradora”, afirmou um seguidor. Outro admirador comentou: “A receita para alcançar essa idade é manter a essência de criança. Dona Varda é um exemplo vivo disso”.

