Usar o celular no banheiro pode causar problemas de saúde

Levar o celular ao banheiro para se divertir enquanto realiza suas necessidades fisiológicas pode não ser tão inofensivo quanto parece. O Dr. Saurabh Sethi, um renomado gastroenterologista formado em Stanford e Harvard, recentemente fez um alerta que está chamando a atenção para os perigos dessa prática.

Em um vídeo compartilhado no TikTok durante o verão no Hemisfério Norte, o Dr. Sethi destacou que usar o telefone enquanto está no vaso sanitário pode causar consequências sérias para a saúde.

"Primeiro, usar o telefone enquanto faz o número dois pode fazer com que você fique sentado por muito tempo no vaso sanitário, o que pode causar tensão e pressão no reto e no ânus", explicou o especialista. "Isso pode levar a problemas como hemorroidas, fissuras anais e prolapso retal", continuou ele.

Hemorroidas, que ocorrem quando as veias ou vasos sanguíneos ao redor do ânus ficam inchados, são bastante comuns, mas extremamente dolorosas. Fissuras anais, semelhantes às hemorroidas, são rachaduras ou rasgos no revestimento do canal anal.

No entanto, talvez mais grave seja o prolapso retal, que ocorre quando o reto cede e passa pela abertura anal, podendo exigir procedimentos médicos em adultos.

Além dos riscos para a saúde, o Dr. Sethi também mencionou a questão da higiene. "Outra preocupação é que o celular pode ser um terreno fértil para bactérias. Estudos descobriram que um smartphone comum é mais sujo do que um assento de vaso sanitário público, então evite rolar a tela enquanto estiver no vaso sanitário."

Para aqueles que não conseguem se separar do celular nem mesmo no banheiro, o especialista deu uma dica: "Se você não puder evitar, pelo menos tenha um pano desinfetante para limpar o telefone depois de terminar o trabalho."

Este alerta do Dr. Sethi serve como um lembrete importante sobre os possíveis riscos à saúde associados ao uso do celular no banheiro. Portanto, é aconselhável repensar essa prática e considerar os impactos que ela pode ter em sua saúde e higiene pessoal.