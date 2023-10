Tiroteio em shopping: adolescente de 14 anos mata três antes de ser detido

O pânico tomou conta do centro de Bangkok (Tailândia) nesta terça-feira (3/10), quando tiros foram ouvidos em um famoso centro comercial. Um jovem de apenas 14 anos é o principal suspeito de abrir fogo no shopping center Siam Paragon, matando três pessoas e deixando duas feridas antes de ser detido pelas autoridades, de acordo com o DailyStar.

As cenas caóticas foram capturadas em vídeos que mostram pessoas correndo desesperadas para fora do shopping enquanto tiros ecoavam pelo local. A confirmação do incidente veio da polícia, com o Comandante da Polícia Metropolitana do Distrito 6, Major General Nakarin Sukonthawit, informando à imprensa local.

Além das três vítimas fatais, duas pessoas foram feridas no ataque. Imagens dramáticas compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito foi detido e se rendeu, entregando a arma. Um dos mortos foi identificado como um farmacêutico.

De acordo com informações do Thai PBS e do Erawan Emergency Medical Centre, três mortes foram confirmadas. Surpreendentemente, relatos iniciais indicam que o atirador tem apenas 14 anos de idade, levantando questões sobre como ele teve acesso a uma arma de fogo.

Vídeos compartilhados nas redes sociais revelam o pânico das multidões, com pessoas dentro do shopping gritando enquanto tiros eram ouvidos. Algumas testemunhas não confirmadas afirmam que o shopping foi fechado após o incidente.

Outras informações não confirmadas sugerem que a estação de trem Bangkok Skytrain Siam foi fechada em resposta ao tiroteio. Testemunhas relataram nas redes sociais que lojas dentro do shopping trancaram suas portas em meio à confusão.

A polícia da Estação de Polícia Metropolitana (Estação de Polícia Pathumwan) está trabalhando para evacuar as pessoas que estavam no shopping no momento do ataque. As autoridades aconselham a evitar a área até que seja dada autorização para o retorno à normalidade.

Imagens não verificadas também sugerem a possível identidade do atirador, vestindo calças camufladas. No entanto, as autoridades ainda não esclareceram se houve outras vítimas durante o incidente. A investigação está em andamento para determinar os motivos por trás deste trágico episódio.