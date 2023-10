Supostas imagens de "pé grande" com filhote dividem opiniões

Imagens recentes de alta resolução, supostamente capturadas em Beacon, Nova York (EUA), estão gerando um acirrado debate online. As fotos mostram o que parece ser uma "pé grande" carregando um filhote peludo nas costas, provocando intensa especulação sobre a existência dessas criaturas. As imagens foram compartilhadas no Facebook, provocando uma variedade de reações entre os usuários, relata o Mirror.

Histórias de 'Pé Grande' abundam no interior do estado de Nova York. https://t.co/60ePx1oJir pic.twitter.com/5uVfCWU0zN — Leandro. (@Leandro_AB_) July 2, 2021

Uma comunidade online dedicada a investigar avistamentos de "pés grandes" em Beacon existe desde 2014. As imagens mais recentes, além de outras do passado, foram comprovadas intensamente pelos entusiastas.

Alguns argumentam que as fotos mostram claramente uma mãe "pé grande" com seu filhote, enquanto outros permanecem céticos, evidenciando que as figuras poderiam ser humanas ou até mesmo falsificações.

Debate

A discussão acalorada também se estende a outras imagens e vídeos da região, algumas das quais retratam interações interativas entre os "pés grandes" e a fauna local.

A comunidade online continua dividida sobre a conveniência das imagens, enquanto especialistas e céticos debatem sobre a plausibilidade desses avistamentos.

Este último episódio da saga do "pé grande" em Beacon destaca o eterno fascínio humano por mistérios não resolvidos e criaturas misteriosas. Enquanto alguns defendem imagens como evidências concretas, outros permanecem firmes em sua posição de que há mais a ser explorado antes de confirmar a existência desses seres lendários.